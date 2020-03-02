マーケット RSS

 

2日の日本国債市場概況：債券先物は153円88銭で終了

2020年3月2日 18:27

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*18:27JST 2日の日本国債市場概況：債券先物は153円88銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年3月限
寄付154円22銭 高値154円38銭 安値153円76銭 引け153円88銭
売買高総計44586枚

2年 410回 -0.255％
5年 142回 -0.240％
10年 357回 -0.125％
20年 171回 0.170％

債券先物3月限は、154円22銭で取引を開始。日銀の黒田総裁の「潤沢な資金供給と金融市場の安定確保に努めていく方針」との談話が発表され、臨時オペが通知されたことを受けて買いが強まり、154円38銭まで上げた。しかし、その後、株高・円安の進む展開にともない売りが優勢になり、153円76銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.77％、10年債は1.09％、30年債は1.66％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.63％、英国債は0.39％、オーストラリア10年債は0.80％、NZ10年債は0.98％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:30　英・2月製造業PMI改定値（予想：51.9、速報値：51.9）
・18:30　英・1月住宅ローン承認件数(中銀)（予想：6.80万件、12月：6.72万件）
・19:00　OECD経済見通し(暫定)
・23:45　米・2月製造業PMI改定値（予想：50.8、速報値：50.8）
・24:00　米・2月ISM製造業景況指数（予想：50.5、1月：50.9）
・24:00　米・1月建設支出（前月比予想：+0.6％、12月：-0.2％）《KK》

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 相場展望3月2日号　やはり、米国株の救世主トランプ&パウエル登場　戻り高に転換し、NYダウ27,000～28,..
  2. オリエンタルランドは休園補償への期待など言われ2日連続出直る
  3. 個人投資家・有限亭玉介：新型肺炎コロナウィルス関連と底堅い個別株【FISCOソーシャルレポーター】
  4. 日本懸念の円安は限定的？【フィスコ・コラム】
  5. 日経平均など急速に戻す、日銀が「潤沢な資金供給」と伝わる
  1. キョーリン製薬HDが高い、15分で新型コロナウイルス検出する検査機器が注目される
  2. 相場展望3月2日号　やはり、米国株の救世主トランプ&パウエル登場　戻り高に転換し、NYダウ27,000～28,..
  3. 原油市場の今後の見通しは？ サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  4. 相場展望2月27日号　日経平均の今回の底値20,500円、時期は4月と予想　米国株が世界株の反転の先導役に変わ..
  5. NY原油：続落で48.73ドル、世界の原油需要は従来の想定を下回る可能性
  1. キョーリン製薬HDが高い、15分で新型コロナウイルス検出する検査機器が注目される
  2. 相場展望3月2日号　やはり、米国株の救世主トランプ&パウエル登場　戻り高に転換し、NYダウ27,000～28,..
  3. 原油市場の今後の見通しは？ サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  4. NY原油は「投げたりしまい」の底値圏か？　サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  5. 相場展望2月3日号　FRB議長、金融相場の終焉を示唆　新型肺炎ピーク後の株価はV型回復も

広告

写真で見るニュース

  • LEXUS LMの車室内のパーテーション（画像：LEXUS International発表資料より）
  • 重力波望遠鏡KAGRAが設置された岐阜県高山市神岡鉱山内のトンネル内の様子（写真：国立天文台の発表資料より）
  • 「BMW X1 xDrive18d」（画像: ビー・エム・ダブリューの発表資料より）
  • STEP WGN e:HEV SPADA G・EX Honda SENSING（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • 実験に利用された無人ヘリコプター。（画像: 日本航空の発表資料より）
  • 純正パーツを装着したホンダ・S2000（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • 日本橋三越本店前のライオン (c) 123rf
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望3月2日号　やはり、米国株の救世主トランプ&パウエル登場　戻り高に転換し、NYダウ27,000～28,000ドル予想

雲に覆われた金星大気の温度を観測する仕組み（写真：東京大学の発表資料より）

史上初、金星大気の気温分布を測定　東大

中小企業の景況感、東日本大震災以来の厳しい状況に　日本公庫調査

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. 99%の人が気づいていないお金の正体
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. デイトレード