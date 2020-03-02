*18:27JST 2日の日本国債市場概況：債券先物は153円88銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年3月限
寄付154円22銭 高値154円38銭 安値153円76銭 引け153円88銭
売買高総計44586枚
2年 410回 -0.255％
5年 142回 -0.240％
10年 357回 -0.125％
20年 171回 0.170％
債券先物3月限は、154円22銭で取引を開始。日銀の黒田総裁の「潤沢な資金供給と金融市場の安定確保に努めていく方針」との談話が発表され、臨時オペが通知されたことを受けて買いが強まり、154円38銭まで上げた。しかし、その後、株高・円安の進む展開にともない売りが優勢になり、153円76銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.77％、10年債は1.09％、30年債は1.66％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.63％、英国債は0.39％、オーストラリア10年債は0.80％、NZ10年債は0.98％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:30 英・2月製造業PMI改定値（予想：51.9、速報値：51.9）
・18:30 英・1月住宅ローン承認件数(中銀)（予想：6.80万件、12月：6.72万件）
・19:00 OECD経済見通し(暫定)
・23:45 米・2月製造業PMI改定値（予想：50.8、速報値：50.8）
・24:00 米・2月ISM製造業景況指数（予想：50.5、1月：50.9）
・24:00 米・1月建設支出（前月比予想：+0.6％、12月：-0.2％）《KK》
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