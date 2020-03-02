*12:57JST 【M&A速報：2020/03/02（1）】ユアサ商事<8074>、組立式仮設ハウス製造の富士重工ハウスなど2社を買収
■ユアサ商事<8074>、組立式仮設ハウス製造・販売の富士重工ハウスとリフォーム工事業の高千穂を買収
■小田急グループでレストラン経営のジローレストランシステム、同グループで人材派遣事業のヒューマニックから飲食事業を譲り受け
■プラットフォーム事業のSKIYAKI<3995>、子会社2社を合併
■お好み焼レストラン「どんどん亭」等運営のMiコーポレーション、更科蕎麦店「そば茶屋 華元」等運営の元フードシステムを完全子会社化
■医療系アプリ「MyHospital」提供のプラスメディ、中部電力<9502>から資金調達を実施
■アウトバウンドによる新規リード獲得「makibisi」提供のRockets、SMBCベンチャーキャピタルなどから総額1億円の資金調達を実施
■JKホールディングス<9896>、建築資材販売の長谷川建材を買収
■溶接工事業等の協栄工業、鋼構造物工事業の橋口鉄工所から事業を譲り受け
■フィンランドで自動運転開発のセンシブルフォー(Sensible 4)、伊藤忠商事<8001>などから資金調達を実施
■しぎん地域活性化投資事業有限責任組合、火山灰を原料とした環境関連薬剤開発のHALVOホールディングスに出資
■京信イノベーションCファンド、弁当箱の越境EC販売「Bento&co」事業等展開のベルトランに出資
■北のふるさと事業承継支援ファンド、昆布・昆布加工品販売のカネタ高橋商店に出資
■旭有機材<4216>、グループ会社2社を合併
■地域とトモニ１号投資事業有限責任組合、3社に出資
■味の素<2802>、タイ子会社の株式を追加取得
■マネックスグループ<8698>、クレディセゾン<8253>とバンガードからマネックス・セゾン・バンガード投資顧問の全保有株式を譲り受け
■メディアコンテンツ事業のFIREBUG、PRプラットフォーム「P-NEWS」事業をマテリアルグループに譲渡
■石塚硝子<5204>、持株会社体制への移行に向け分割準備会社を設立
■三井住友信託銀行、きらぼしキャピタル・マーキュリアインベストメント投資事業有限責任組合に出資
■きらぼしキャピタル夢・はばたき1号投資事業有限責任組合、動画制作プラットフォーム提供のCrevoに出資
■ナビタス<6276>、ソフトウエア開発・クラウドサービス運営のウェブインパクトを買収
■ヤマウ<5284>、橋梁・高架道路用伸縮装置製造・販売の中外道路の全株式を取得
■山田コンサルティンググループ<4792>、コンサルティング事業のZHIグループとクロスボーダーM&A事業で業務提携
■JMDC<4483>、医療機関・薬局・介護データベース「SCUEL」提供のミーカンパニーを買収 総額約10.6億円
■セレス<3696>、米Pantera Capitalが運営するブロックチェーン領域に関連するベンチャー対象の投資ファンドに出資
■ミライトHD <1417>、電気工事・電気設備工事業のシンガポールYL社を買収 85％の株式取得
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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