出前館が活況高、不用不急の外出を控える中で利用増加の期待

記事提供元：日本インタビュ新聞社
■1月の月次動向はオーダー数271万件(前年同期比7%増加)
出前館<2484>(JQS)は2月28日、17%高の1019円(149円高)まで上げたあとも上げ幅100円台を保ち、大きく出直っている。
飲食店の出前配達情報サイト「出前館」の運営などを行い、新型コロナウイルスの流行を受けて不用不急の外出を控える世相の中で、利用頻度の拡大などが材料視されている。
2月初に発表した1月の月次動向は、オーダー数が271万件(前年同期比7%増加)。加盟店舗の増加は順調で2万1000店を突破した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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