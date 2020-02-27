マーケット RSS

 

パワーソリューションズは底値圏、20年12月期増収増益予想

2020年2月27日 07:35

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

　パワーソリューションズ<4450>(東マ)は金融機関向けSIを主力として、RPA関連サービスも展開している。20年12月期増収増益予想である。収益拡大を期待したい。株価は急落して安値を更新している。IPO後の落ち着きどころを探る段階だが、高値からほぼ半値水準で底値圏だろう。

■金融機関向けSIが主力

　19年10月東証マザーズに新規上場した。金融機関向けSI(業務コンサルティング、システム受託開発、運用・保守サービス、業務アウトソーシング受託)を主力として、法人向けRPA関連サービス(ライセンス販売、導入サポート)も展開している。

■20年12月期増収増益予想

　20年12月期業績(非連結)予想は、売上高が19年12月期比13.6%増の32億62百万円、営業利益が2.5%増の3億56百万円、経常利益が8.9%増の3億58百万円、純利益が8.4%増の2億42百万円としている。

　需要が高水準に推移し、RPA販促活動強化や人材教育などの先行投資を吸収する見込みだ。収益拡大を期待したい。

■株価は底値圏

　株価は急落して安値を更新している。IPO後の落ち着きどころを探る段階だが、高値からほぼ半値水準で底値圏だろう。2月26日の終値は2743円、時価総額は約37億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
エフティグループは調整一巡、２０年３月期営業増益予想で３Ｑ累計順調（2020/02/18）
【特集】約１カ月ぶりに再開されるＩＰＯの類似関連銘柄に注目（2020/01/27）
【特集】意外な業績好調銘柄とコロナウイルス関連に上乗せの花粉症関連銘柄をマーク（2020/01/27）
【ＣＳＲ（企業の社会的責任）関連銘柄特集】イワキのＣＳＲは「小さな社会貢献活動」として地道に継続（2020/02/04）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. キョーリン製薬HDが高い、15分で新型コロナウイルス検出する検査機器が注目される
  2. 【特集】増配をダブル発表の一番手銘柄は低PER放置で配当利回り4%超も
  3. NY原油：続落で51.43ドル、ウイルス感染拡大で世界の原油需要は減少へ
  4. NY原油：続落で49.90ドル、ウイルス感染拡大を嫌気して一時50ドルを下回る
  5. 日経平均テクニカル:3日続落、騰落レシオは短期反発を示唆
  1. 米国株見通し：大幅安に警戒、ウイルス拡大や米大統領予備選を嫌気も
  2. JCRファーマが連日高値、未確認だがコロナウイルス関連特許の観測も
  3. NY原油：反落、リビアの緊張緩和で供給不足への不安も後退
  4. キョーリン製薬HDが高い、15分で新型コロナウイルス検出する検査機器が注目される
  5. 【特集】増配をダブル発表の一番手銘柄は低PER放置で配当利回り4%超も
  1. NY原油は「投げたりしまい」の底値圏か？　サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  2. 相場展望2月3日号　FRB議長、金融相場の終焉を示唆　新型肺炎ピーク後の株価はV型回復も
  3. NY原油：反落、世界経済の減速懸念強まる
  4. 米国株見通し：大幅安に警戒、ウイルス拡大や米大統領予備選を嫌気も
  5. NY原油：続伸、IMF専務理事の発言などを意識した買いが入る

広告

写真で見るニュース

  • 純正パーツを装着したホンダ・S2000（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • 画像はイメージです。
  • ホンダ「S2000」純正バーツ装着イメージ。（画像: ホンダアクセスの発表資料より）
  • 新型アコード。（画像: 本田技研工業の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

西武ライオンぞ公認ビュッフェのイメージ（住友商事発表資料より）

商業施設「グランエミオ所沢」第2期、ライオンズ公認のビュッフェなど核店舗に

新型「日産ルークス」（画像: 日産自動車の発表資料より）

日産、新型「ルークス」発表　軽初のインテリジェントFCW採用

出所: リクルート進学総研　第9回高校生と保護者の進路に関する意識調査報告書をもとに筆者作成

子の大学受験　保護者の関心は入りやすさ？

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. 99%の人が気づいていないお金の正体
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え