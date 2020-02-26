

*13:24JST U．S．M．H---続落、業績下方修正で一転2ケタ営業減益見通しに

U．S．M．H<3222>は続落。前日に20年2月期業績予想の下方修正を発表している。営業利益は従来予想の127億円から85億円に減額、一転して2ケタ減益となったもよう。競争環境激化のなか、天候不順、台風被害による休業や営業時間短縮、消費税増税などで売上が下振れ、年末年始商戦で様々な施策を投じたが、12月度、1月度の回復も鈍かったようだ。第3四半期までの状況から下振れ懸念は強かったが、地合い悪化もあってあく抜けにはつながらず。株価は後場に入りプラスに転じる場面もあり、もみ合う展開となっている。《HH》