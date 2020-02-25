

*15:50JST 東証業種別ランキング：全33業種が下落、海運業が下落率トップ

全33業種が下落、海運業が下落率トップ。川崎汽船<9107>が6.7％安、傘下の郵船クルーズが「飛鳥2」の3・4月分出発の全てのクルーズ中止と発表した日本郵船<9101>が4.7％安となるなど全般軟調に推移した。同2位は金属製品で、証券業、鉄鋼、鉱業、倉庫・運輸関連業などが下落率上位につづいた。



1. 石油・石炭製品 ／ 1,019.97 ／ -2.21

2. 精密機器 ／ 7,867.45 ／ -2.45

3. 情報・通信業 ／ 4,016.38 ／ -2.62

4. 電力・ガス業 ／ 384.28 ／ -2.70

5. 化学工業 ／ 1,934.41 ／ -2.71

6. 銀行業 ／ 138.28 ／ -2.82

7. その他製品 ／ 2,746.38 ／ -2.87

8. 保険業 ／ 993.33 ／ -2.92

9. 小売業 ／ 1,146.54 ／ -3.03

10. 機械 ／ 1,715.5 ／ -3.22

11. ゴム製品 ／ 2,782.94 ／ -3.29

12. パルプ・紙 ／ 481.96 ／ -3.31

13. 電気機器 ／ 2,503.54 ／ -3.34

14. 卸売業 ／ 1,501.7 ／ -3.36

15. 建設業 ／ 1,123.13 ／ -3.37

16. 不動産業 ／ 1,516.52 ／ -3.40

17. その他金融業 ／ 638.08 ／ -3.43

18. 輸送用機器 ／ 2,646.35 ／ -3.47

19. 繊維業 ／ 591.74 ／ -3.69

20. 水産・農林業 ／ 475.19 ／ -3.84

21. サービス業 ／ 2,174.26 ／ -3.87

22. 食料品 ／ 1,599.11 ／ -3.93

23. 医薬品 ／ 3,151.39 ／ -3.97

24. ガラス・土石製品 ／ 964.58 ／ -4.03

25. 空運業 ／ 245.1 ／ -4.15

26. 非鉄金属 ／ 821.84 ／ -4.28

27. 陸運業 ／ 2,036.45 ／ -4.30

28. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,548.98 ／ -4.63

29. 鉱業 ／ 291.44 ／ -4.65

30. 鉄鋼 ／ 324.09 ／ -4.92

31. 証券業 ／ 336.64 ／ -5.16

32. 金属製品 ／ 1,069.83 ／ -5.18

33. 海運業 ／ 234.67 ／ -5.32《US》