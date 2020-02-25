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出来高変化率ランキング（14時台）～新都HD、日本エンタなどがランクイン

2020年2月25日 16:00

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記事提供元：フィスコ


*16:00JST 出来高変化率ランキング（14時台）～新都HD、日本エンタなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月25日　13:45　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<9969>* ショクブン　　　　　6197200　 　683560　　 806.61% 10.88%
<8705> 岡藤HD　　　　　　4020800　 　456300　　 781.17% 2.6%
<2040> NYダウブル　　　　32249　 　3804.2　　 747.72% -5.94%
<1655> ISS&P500米国株　227537　 　28450.6　　 699.76% -3.99%
<1546> NYダウ30　　　　43422　 　5845.6　　 642.82% -3.63%
<3865> 北越コーポ　　　　　2506100　 　364220　　 588.07% -4.07%
<1348> MXSトピクス　　　195510　 　30018　　 551.31% -3.14%
<9867> ソレキア　　　　　　44600　 　7120　　 526.4% 7.54%
<2521> 上場米国株ヘッジ有　1113570　 　178092　　 525.28% -2.92%
<1557> SPDR500　　　50366　 　8544.4　　 489.46% -3.99%
<1547> 上場米国　　　　　　161850　 　28290　　 472.11% -3.69%
<4829>* 日本エンタ　　　　　1774600　 　315300　　 462.83% -0.78%
<2776>* 新都HD　　　　　　2436300　 　436180　　 458.55% 8.33%
<3674> オークファン　　　　940400　 　169540　　 454.68% 2.33%
<4901> 富士フイルム　　　　9221500　 　1755880　　 425.18% 3.21%
<6408> 小倉クラ　　　　　　40000　 　8140　　 391.4% 6%
<6734> ニューテック　　　　267200　 　55120　　 384.76% 15.63%
<4217> 日立化成　　　　　　2305500　 　489860　　 370.64% -0.22%
<4813> ACCESS　　　　1131100　 　254620　　 344.23% 2.92%
<7630> 壱番屋　　　　　　　273700　 　67060　　 308.14% -1.5%
<1330> 上場225　　　　　151550　 　39684　　 281.89% -3.31%
<1346>* MXS225　　　　76291　 　20120.4　　 279.17% -3.29%
<4978>* リプロセル　　　　　12496300　 　3296000　　 279.14% 18.26%
<1358> 上場2倍　　　　　　32779　 　8815.8　　 271.82% -6.49%
<1308>* 上場TPX　　　　　632700　 　176080　　 259.33% -3.38%
<1320>* ETF225　　　　192464　 　53935.2　　 256.84% -3.28%
<3816> 大和コン　　　　　　65000　 　18360　　 254.03% -5.27%
<6177> AppBank　　　344300　 　97600　　 252.77% -9.3%
<7412> アトム　　　　　　　548600　 　157840　　 247.57% -1.48%
<9283> 日本再生可能エネ　　826　 　239.8　　 244.45% -0.95%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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