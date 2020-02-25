

*16:00JST 出来高変化率ランキング（14時台）～新都HD、日本エンタなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [2月25日 13:45 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<9969>* ショクブン 6197200 683560 806.61% 10.88%

<8705> 岡藤HD 4020800 456300 781.17% 2.6%

<2040> NYダウブル 32249 3804.2 747.72% -5.94%

<1655> ISS&P500米国株 227537 28450.6 699.76% -3.99%

<1546> NYダウ30 43422 5845.6 642.82% -3.63%

<3865> 北越コーポ 2506100 364220 588.07% -4.07%

<1348> MXSトピクス 195510 30018 551.31% -3.14%

<9867> ソレキア 44600 7120 526.4% 7.54%

<2521> 上場米国株ヘッジ有 1113570 178092 525.28% -2.92%

<1557> SPDR500 50366 8544.4 489.46% -3.99%

<1547> 上場米国 161850 28290 472.11% -3.69%

<4829>* 日本エンタ 1774600 315300 462.83% -0.78%

<2776>* 新都HD 2436300 436180 458.55% 8.33%

<3674> オークファン 940400 169540 454.68% 2.33%

<4901> 富士フイルム 9221500 1755880 425.18% 3.21%

<6408> 小倉クラ 40000 8140 391.4% 6%

<6734> ニューテック 267200 55120 384.76% 15.63%

<4217> 日立化成 2305500 489860 370.64% -0.22%

<4813> ACCESS 1131100 254620 344.23% 2.92%

<7630> 壱番屋 273700 67060 308.14% -1.5%

<1330> 上場225 151550 39684 281.89% -3.31%

<1346>* MXS225 76291 20120.4 279.17% -3.29%

<4978>* リプロセル 12496300 3296000 279.14% 18.26%

<1358> 上場2倍 32779 8815.8 271.82% -6.49%

<1308>* 上場TPX 632700 176080 259.33% -3.38%

<1320>* ETF225 192464 53935.2 256.84% -3.28%

<3816> 大和コン 65000 18360 254.03% -5.27%

<6177> AppBank 344300 97600 252.77% -9.3%

<7412> アトム 548600 157840 247.57% -1.48%

<9283> 日本再生可能エネ 826 239.8 244.45% -0.95%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》