セグエグループが連日大幅高、テレワークソリューションが注目される

記事提供元：日本インタビュ新聞社
■新型コロナ肺炎を受け在宅勤務など働き方改革の分野も拡大
セグエグループ<3968>(東1)は2月25日の前場、一段高となり、12%高の1082円(113円高)まで上げる場面を見せて昨年来の高値を連日更新した。
ITセキュリティとITインフラ専門の企業グループで、新型コロナ肺炎の流行を受け、在宅勤務などの働き方改革向けテレワークソリューション「RevoWorks」(主要事業会社ジェイズ・コミュニケーションが自社開発)が注目材料視されている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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