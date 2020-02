大阪・MOVIX堺で「爆音映画祭」開催　『1917』『映画 少年たち』『プロメア』など爆音上映

「爆音映画祭 in MOVIX堺」が、2020年3月19日(木)から22日(日)まで、大阪・MOVIX堺にて開催される。

■「爆音映画祭」とは?

2004年にスタートした「爆音映画祭」は、映画館にライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機器をセッティングし、文字通り爆音かつ高品質な音と共に映画を上映するイベントだ。

新旧織り交ぜた上映作品は、イベントの仕掛け人である映画・音楽評論家の樋口泰人が「これぞ“爆音”で堪能してほしいと」と考えるこだわりのセレクション。各上映作品には、迫力のあるシーンはよりダイナミックに、緊張感のあるシーンはよりきめ細やかになるよう音響調整がなされており、ベストな音響環境で作品が堪能出来る。

■オスカー獲得の『1917 命をかけた伝令』&『ジュディ 虹の彼方に』が爆音上映

「MOVIX堺」では3回目の開催となる今回の注目作品は、第92回アカデミー賞において撮影賞・録音賞・視覚効果賞の3部門を受賞したサム・メンデス監督による映画『1917 命をかけた伝令』と、主演のレネー・ゼルウィガーが同主演女優賞を獲得した映画『ジュディ 虹の彼方に』の2本。2020年2月に発表されたばかりの第92回アカデミー賞受賞作品を、「爆音映画祭」ならではの大迫力の演出で是非鑑賞してみてほしい。

■『映画 少年たち』も特別バージョンで初登場

また、東西ジャニーズ Jr.が勢揃いした『映画 少年たち』が「爆音映画祭」に初登場。映画の公開を記念して、2019年4月15日に丸の内ピカデリーで開催された「『映画 少年たち』映画と実演アンコール上映」時の実演映像付&爆音応援の特別バージョンでの上映となる。

■ミッシェル・イエモン・マンウィズ、伝説的バンドのライブ映画

そのほか、『THEE MICHELLE GUN ELEPHANT “THEE MOVIE” -LAST HEAVEN 031011-』、『パンドラ ザ・イエロー・モンキー PUNCH DRUNKARD TOUR THE MOVIE』、『MAN WITH A MISSION THE MOVIE TRACE the HISTORY』と、伝説的バンドのライブ映像をおさめたライブ映画3本にも要注目だ。

■開催概要

「爆音映画祭 in MOVIX堺」

開催期間:2020年3月19日(木)・20日(金・祝)・21日(土)・22日(日)≪4日間限定開催≫

会場:MOVIX堺(大阪府堺市堺区築港八幡町1-1堺浜シーサイドステージ堺浜えんため館内)

料金:2,000円(税込)

※『THEE MICHELLE GUN ELEPHANT “THEE MOVIE” -LAST HEAVEN 031011-』、『パンドラ ザ・イエロー・モンキー PUNCH DRUNKARD TOUR THE MOVIE』、『MAN WITH A MISSION THE MOVIE TRACE the HISTORY』は2,500円(税込)

チケット発売:

・MOVIX堺 WEB販売 2月26日(水) 00:00より(http://www.smt-cinema.com/site/sakai/)

・MOVIX堺 劇場窓口販売 2月26日(水) 劇場営業開始時間より(但し各回、残席がある場合のみ)

<上映作品>

映画 少年たち[初]/ジュディ 虹の彼方に[初]/1917 命をかけた伝令/ベイビー・ドライバー/劇場版 メイドインアビス 深き魂の黎明[初]/うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE キングダム/プロメア/MAN WITH A MISSION THE MOVIE TRACE the HISTORY[初]/パンドラ ザ・イエロー・モンキー PUNCH DRUNKARD TOUR THE MOVIE[初]/THEE MICHELLE GUN ELEPHANT “THEE MOVIE” -LAST HEAVEN 031011-