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アンダーカバー×DJ・Mars89のモッズコート＆シャツ、ポケットやグラフィックをランダムに配置

2020年2月23日 19:10

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記事提供元：ファッションプレス

　アンダーカバー(UNDERCOVER)から、DJ/コンポーサーのMars89とコラボレートしたカプセルコレクションが登場。2020年2月29日(土)より、アンダーカバー各店およびオンラインストアにて発売される。

　アンダーカバーが、2019年12月にレコードレーベル「アンダーカバー レコーズ(UNDERCOVER RECORDS)」から12インチ「The Droogs」をリリースしたMars89とコラボレーション。ウェアやアクセサリーなど全11種のアイテムを展開する。

　ウェアには、モッズコートやシャツブルゾン、12インチのジャケットデザインを配したTシャツなどがラインナップ。ポケットやグラフィックをランダムに配置することで、ミリタリーウェアを解体したデザインに仕上げている。カラーは、ブラックやカーキを中心に用意した。

　また、3つのポーチを繋げた連結ショルダーバッグや、UDG別注の7インチレコードバッグをはじめアクセサリー類も取り揃える。

【詳細】
アンダーカバー with Mars89 カプセルコレクション
発売日：2020年2月29日(土)
取扱店舗：アンダーカバー 青山メンズ新宿伊勢丹メンズ阪急メンズ東京ギンザ シックスドーバーストリートマーケット銀座阪急メンズ大阪ルクア イーレ仙台金沢名古屋京都岩田屋アンダーカバー ノイズ ラボ 渋谷パルコ、マッドストア アンダーカバー ラフォーレ原宿名古屋パルコ、オンラインストア
アイテム例：
・モッズコート(ブラック / カーキ) 110,000円＋税
・シャツ(ブラック / カーキ) 45,000円＋税
・Tシャツ 2型(ホワイト / レッド / ブラック) 12,000円＋税
・3連結ショルダーバッグ(ブラック / カーキ) 32,000円＋税
・UDG7インチレコードバッグ (ブラック / カーキ) 18,000円＋税

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワードコラボレーションラフォーレ原宿アンダーカバー(UNDERCOVER)名古屋パルコ阪急メンズ東京渋谷パルコ

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