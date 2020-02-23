アンダーカバー×DJ・Mars89のモッズコート＆シャツ、ポケットやグラフィックをランダムに配置

アンダーカバー(UNDERCOVER)から、DJ/コンポーサーのMars89とコラボレートしたカプセルコレクションが登場。2020年2月29日(土)より、アンダーカバー各店およびオンラインストアにて発売される。
アンダーカバーが、2019年12月にレコードレーベル「アンダーカバー レコーズ(UNDERCOVER RECORDS)」から12インチ「The Droogs」をリリースしたMars89とコラボレーション。ウェアやアクセサリーなど全11種のアイテムを展開する。
ウェアには、モッズコートやシャツブルゾン、12インチのジャケットデザインを配したTシャツなどがラインナップ。ポケットやグラフィックをランダムに配置することで、ミリタリーウェアを解体したデザインに仕上げている。カラーは、ブラックやカーキを中心に用意した。
また、3つのポーチを繋げた連結ショルダーバッグや、UDG別注の7インチレコードバッグをはじめアクセサリー類も取り揃える。
【詳細】
アンダーカバー with Mars89 カプセルコレクション
発売日：2020年2月29日(土)
取扱店舗：アンダーカバー 青山メンズ・新宿伊勢丹メンズ・阪急メンズ東京・ギンザ シックス・ドーバーストリートマーケット銀座・阪急メンズ大阪・ルクア イーレ・仙台・金沢・名古屋・京都・岩田屋、アンダーカバー ノイズ ラボ 渋谷パルコ、マッドストア アンダーカバー ラフォーレ原宿・名古屋パルコ、オンラインストア
アイテム例：
・モッズコート(ブラック / カーキ) 110,000円＋税
・シャツ(ブラック / カーキ) 45,000円＋税
・Tシャツ 2型(ホワイト / レッド / ブラック) 12,000円＋税
・3連結ショルダーバッグ(ブラック / カーキ) 32,000円＋税
・UDG7インチレコードバッグ (ブラック / カーキ) 18,000円＋税
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ファッションの最新ニュース
- グッチ、2020-21年秋冬ウィメンズコレクション発表 愛すべき儀式 2/23 18:57
- ディオール「ブック トート」スモールバッグに“ホワイト”カムフラージュ＆動物モチーフ、伊勢丹新宿店で 2/22 16:52
- M·A·C「バービー」のリップスティック伊勢丹新宿限定発売、マット仕上がりの落ち着きピンク 2/22 16:48
- ネイバーフッド×写真家・長濱治コラボ - グラフィックTシャツやフーディ 2/22 16:46
- ドラえもん映画がモチーフの「GU + ASOKO de ドラえもん」全国GUで 2/22 16:43
広告
広告
広告