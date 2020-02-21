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神電鉄など／来週の買い需要

2020年2月21日 17:50

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記事提供元：フィスコ


[来週の買い需要（表）]

コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <9046> ;神電鉄;1233%;53000;0.03;3965;10 <7545> ;西松屋チェ;896%;1968800;0.03;900;-6 <8103> ;明和産;384%;474000;0.91;564;-6 <3232> ;三交GHD;368%;385900;0.13;575;-6 <7822> ;永大産業;335%;28100;3.33;326;0 <6803> ;ティアック;327%;33400;4.67;180;-2 <7524> ;マルシェ;257%;17700;0.18;766;0 <6325> ;タカキタ;193%;5200;0.53;531;3 <3046> ;ジンズHD;187%;86000;1.76;7300;-110 <8551> ;北日銀;179%;6100;0.21;2086;21 <7030> ;スプリックス;172%;84900;5.96;983;3 <7445> ;ライトオン;168%;55100;0.79;573;3 <5121> ;藤倉コン;167%;32100;12.19;461;6 <1392> ;UBS英国;158%;30;3.25;2720;-10 <7520> ;エコス;155%;37900;0.58;1697;26 <2487> ;ＣＤＧ;155%;3400;0.18;1399;-11 <7611> ;ハイデ日高;151%;364000;0.11;1895;-12 <8207> ;テンアライド;148%;31700;0.06;438;3 <6638> ;Mimaki;148%;19400;2.84;502;3 <4295> ;フェイス;142%;10500;9.20;787;8


[コメント]

神電鉄の信用倍率は売り長の需給が慢性化している。足元で売り残高が増加傾向にあるが、株価は狭いレンジでのこう着が続いており、3950円処を割り込まなければ、需給悪化にはならないだろう。《FA》

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