

*15:54JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ

空運業が下落率トップ。新型肺炎拡大による旅客需要減少懸念から、ANA<9202>やJAL<9201>が2％を超える下落となり指数を押し下げた。そのほか、食料品、金属製品、精密機器、陸運業などが下落率上位につづいた。一方でゴム製品が上昇率トップ。TOYOTIRE<5105>は2ケタ営業増益予想が引き続き好感され7％上昇し指数を下支えした。そのほか水産・農林業も堅調。



1. ゴム製品 ／ 2,846.44 ／ 0.90

2. 水産・農林業 ／ 506.15 ／ 0.09

3. その他製品 ／ 2,859.08 ／ -0.13

4. 石油・石炭製品 ／ 1,036.14 ／ -0.14

5. 電力・ガス業 ／ 395.25 ／ -0.16

6. 輸送用機器 ／ 2,714.34 ／ -0.24

7. 鉱業 ／ 301.52 ／ -0.43

8. 化学工業 ／ 2,019.21 ／ -0.48

9. 卸売業 ／ 1,564.24 ／ -0.51

10. 情報・通信業 ／ 4,106.68 ／ -0.56

11. 非鉄金属 ／ 867.15 ／ -0.60

12. 建設業 ／ 1,187.2 ／ -0.66

13. 銀行業 ／ 144.01 ／ -0.69

14. 保険業 ／ 1,015.18 ／ -0.77

15. 海運業 ／ 245.23 ／ -0.77

16. 繊維業 ／ 622.93 ／ -0.79

17. ガラス・土石製品 ／ 1,015.63 ／ -0.81

18. 機械 ／ 1,800.98 ／ -0.87

19. その他金融業 ／ 665.17 ／ -0.90

20. 電気機器 ／ 2,615.77 ／ -0.94

21. 証券業 ／ 357.2 ／ -0.95

22. パルプ・紙 ／ 503.6 ／ -1.19

23. 小売業 ／ 1,215.17 ／ -1.21

24. 鉄鋼 ／ 359.94 ／ -1.27

25. 不動産業 ／ 1,579.53 ／ -1.31

26. 医薬品 ／ 3,279.02 ／ -1.31

27. サービス業 ／ 2,309.29 ／ -1.41

28. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,630.77 ／ -1.54

29. 陸運業 ／ 2,167.7 ／ -1.59

30. 精密機器 ／ 8,085.51 ／ -1.63

31. 金属製品 ／ 1,125.7 ／ -1.70

32. 食料品 ／ 1,682.7 ／ -2.07

33. 空運業 ／ 259.59 ／ -2.37《US》