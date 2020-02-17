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東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ

2020年2月17日 15:54

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記事提供元：フィスコ


*15:54JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ
空運業が下落率トップ。新型肺炎拡大による旅客需要減少懸念から、ANA<9202>やJAL<9201>が2％を超える下落となり指数を押し下げた。そのほか、食料品、金属製品、精密機器、陸運業などが下落率上位につづいた。一方でゴム製品が上昇率トップ。TOYOTIRE<5105>は2ケタ営業増益予想が引き続き好感され7％上昇し指数を下支えした。そのほか水産・農林業も堅調。


1. ゴム製品 ／ 2,846.44 ／ 0.90
2. 水産・農林業 ／ 506.15 ／ 0.09
3. その他製品 ／ 2,859.08 ／ -0.13
4. 石油・石炭製品 ／ 1,036.14 ／ -0.14
5. 電力・ガス業 ／ 395.25 ／ -0.16
6. 輸送用機器 ／ 2,714.34 ／ -0.24
7. 鉱業 ／ 301.52 ／ -0.43
8. 化学工業 ／ 2,019.21 ／ -0.48
9. 卸売業 ／ 1,564.24 ／ -0.51
10. 情報・通信業 ／ 4,106.68 ／ -0.56
11. 非鉄金属 ／ 867.15 ／ -0.60
12. 建設業 ／ 1,187.2 ／ -0.66
13. 銀行業 ／ 144.01 ／ -0.69
14. 保険業 ／ 1,015.18 ／ -0.77
15. 海運業 ／ 245.23 ／ -0.77
16. 繊維業 ／ 622.93 ／ -0.79
17. ガラス・土石製品 ／ 1,015.63 ／ -0.81
18. 機械 ／ 1,800.98 ／ -0.87
19. その他金融業 ／ 665.17 ／ -0.90
20. 電気機器 ／ 2,615.77 ／ -0.94
21. 証券業 ／ 357.2 ／ -0.95
22. パルプ・紙 ／ 503.6 ／ -1.19
23. 小売業 ／ 1,215.17 ／ -1.21
24. 鉄鋼 ／ 359.94 ／ -1.27
25. 不動産業 ／ 1,579.53 ／ -1.31
26. 医薬品 ／ 3,279.02 ／ -1.31
27. サービス業 ／ 2,309.29 ／ -1.41
28. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,630.77 ／ -1.54
29. 陸運業 ／ 2,167.7 ／ -1.59
30. 精密機器 ／ 8,085.51 ／ -1.63
31. 金属製品 ／ 1,125.7 ／ -1.70
32. 食料品 ／ 1,682.7 ／ -2.07
33. 空運業 ／ 259.59 ／ -2.37《US》

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