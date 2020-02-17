

*14:48JST 出来高変化率ランキング（14時台）～BML、日本一Sなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [2月17日 14:36 現在]

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

（直近5日平均出来高比較）

コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率

<6274> ヤマハモーター 2876300 126200 2179.16% 4.03%

<4481> ベース 120400 7360 1535.87% 9.7%

<3386> コスモ・バイオ 1805200 111420 1520.18% 19.73%

<3856> エーバランス 569800 38820 1367.80% 10.4%

<4449> ギフティ 2046600 171940 1090.30% 6.52%

<4448> Chatwork 914700 116140 687.58% 6.5%

<1398> SMAM 30190 3896 674.90% 0.22%

<6789> ローランドDG 128100 17220 643.90% -7.95%

<9672> 都競馬 423400 58180 627.74% 8.15%

<6071> IBJ 1159300 163300 609.92% 6.12%

<9702> アイエスビー 386700 55280 599.53% 14.39%

<4694>* BML 975600 150740 547.21% 11.96%

<3681> ブイキューブ 4231300 656460 544.56% 16.87%

<3452> ビーロット 178000 27620 544.46% 8.02%

<6557> gbHD 134500 21280 532.05% 19.61%

<3196> ホットランド 396300 63400 525.08% 5.37%

<1448> スペースVHD 367500 62000 492.74% -4.59%

<4450> PSOL 84600 14860 469.31% -17.89%

<3928> マイネット 924500 165740 457.80% -21.01%

<2980> SREHD 200300 39960 401.25% -3.04%

<3981> ビーグリー 415800 84060 394.65% 9.86%

<4484> ランサーズ 601800 124860 381.98% 13.62%

<5290> ベルテクス 127300 26500 380.38% 9.3%

<4399> くふうC 319100 66780 377.84% -6.98%

<3758> アエリア 1071800 230720 364.55% -11.5%

<2767> フィールズ 630700 136560 361.85% -6.03%

<3993> PKSHA 528400 120680 337.85% -13.24%

<4480> メドレー 1286400 296340 334.10% 10.04%

<3851>* 日本一S 305000 70920 330.06% -12.68%

<7199> プレミアグループ 447800 106620 320.00% -8.82%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》