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出来高変化率ランキング（14時台）～BML、日本一Sなどがランクイン

2020年2月17日 14:48

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記事提供元：フィスコ


*14:48JST 出来高変化率ランキング（14時台）～BML、日本一Sなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [2月17日　14:36　現在]
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

（直近5日平均出来高比較）

コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率

<6274> ヤマハモーター　　 　2876300 　126200　 2179.16% 4.03%
<4481> ベース　　　　　　 　120400 　7360　 1535.87% 9.7%
<3386> コスモ・バイオ　　 　1805200 　111420　 1520.18% 19.73%
<3856> エーバランス　　　 　569800 　38820　 1367.80% 10.4%
<4449> ギフティ　　　　　 　2046600 　171940　 1090.30% 6.52%
<4448> Chatwork　 　914700 　116140　 687.58% 6.5%
<1398> SMAM　　　　　 　30190 　3896　 674.90% 0.22%
<6789> ローランドDG　　 　128100 　17220　 643.90% -7.95%
<9672> 都競馬　　　　　　 　423400 　58180　 627.74% 8.15%
<6071> IBJ　　　　　　 　1159300 　163300　 609.92% 6.12%
<9702> アイエスビー　　　 　386700 　55280　 599.53% 14.39%
<4694>* BML　　　　　　 　975600 　150740　 547.21% 11.96%
<3681> ブイキューブ　　　 　4231300 　656460　 544.56% 16.87%
<3452> ビーロット　　　　 　178000 　27620　 544.46% 8.02%
<6557> gbHD　　　　　 　134500 　21280　 532.05% 19.61%
<3196> ホットランド　　　 　396300 　63400　 525.08% 5.37%
<1448> スペースVHD　　 　367500 　62000　 492.74% -4.59%
<4450> PSOL　　　　　 　84600 　14860　 469.31% -17.89%
<3928> マイネット　　　　 　924500 　165740　 457.80% -21.01%
<2980> SREHD　　　　 　200300 　39960　 401.25% -3.04%
<3981> ビーグリー　　　　 　415800 　84060　 394.65% 9.86%
<4484> ランサーズ　　　　 　601800 　124860　 381.98% 13.62%
<5290> ベルテクス　　　　 　127300 　26500　 380.38% 9.3%
<4399> くふうC　　　　　 　319100 　66780　 377.84% -6.98%
<3758> アエリア　　　　　 　1071800 　230720　 364.55% -11.5%
<2767> フィールズ　　　　 　630700 　136560　 361.85% -6.03%
<3993> PKSHA　　　　 　528400 　120680　 337.85% -13.24%
<4480> メドレー　　　　　 　1286400 　296340　 334.10% 10.04%
<3851>* 日本一S　　　　　 　305000 　70920　 330.06% -12.68%
<7199> プレミアグループ　 　447800 　106620　 320.00% -8.82%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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