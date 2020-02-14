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ホクシンなど／来週の買い需要

2020年2月14日 18:48

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記事提供元：フィスコ


[来週の買い需要（表）]

コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <7897> ;ホクシン;789%;156300;2.42;151;-2 <7514> ;ヒマラヤ;291%;30300;0.07;834;1 <7879> ;ノダ;200%;200;40.33;808;0 <9046> ;神電鉄;196%;9000;0.04;3980;0 <3667> ;enish;181%;1315900;1.24;522;-25 <1826> ;佐田建;175%;11400;10.44;408;-1 <8137> ;サンワテクノス;171%;55100;1.44;918;-2 <9351> ;洋埠頭;165%;6100;9.42;1399;-6 <6054> ;リブセンス;157%;112900;0.94;285;-2 <7445> ;ライトオン;149%;64500;0.78;593;-5 <9675> ;常磐興;140%;14600;0.55;1645;-6 <9994> ;やまや;130%;5600;0.62;2259;-16 <8381> ;山合銀;129%;240900;0.20;621;9 <8835> ;太平発;115%;5300;15.54;790;-8 <3547> ;串カツ田中HD;115%;66500;0.43;2297;-54 <3093> ;トレファク;111%;51500;5.18;884;-15 <7545> ;西松屋チェ;101%;560800;0.04;960;6 <8537> ;大光銀;100%;3100;0.64;1669;29 <2440> ;ぐるなび;100%;144200;1.50;884;-9 <9014> ;新京成;97%;3700;0.72;2427;-57


[コメント]

ホクシンの信用倍率は1倍台から2倍台程度での推移が続いている。株価は弱含みの推移が続いているが、依然として安値圏での期日が続いているため、需給はそれ程悪くない。《FA》

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