ランディックス　一時大幅高、20年3月期の年間配当予想を48円に増額修正、本則市場への変更申請に向け準備／新興市場スナップショット



*10:25JST <2981> ランディックス 2581 -5

一時2702円まで大幅上昇。20年3月期の年間配当を従来予想の42.30円から48.00円（記念配当5.00円含む。前期実績16.00円）に増額修正している。東証マザーズ上場の記念配当を実施する。また、東証本則市場への変更申請に向けた準備を開始する。第3四半期累計（19年4-12月）の営業利益は7.89億円で着地した。前年同期比増減率は非開示。オーダーメイド住宅マッチングサイトの会員数が増加した。通期予想は10.03億円で据え置いた。なお、株価は朝高後、マイナスに転じている。《HH》