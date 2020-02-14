マクドナルド　大幅に続伸、20年12月期の営業利益予想3.5％増、19年12月期年間配当を33円に増額／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*09:53JST <2702> マクドナルド 5250 +40
大幅に続伸。20年12月期の営業利益予想を前期比3.5％増の290.00億円と発表している。顧客の利便性を向上し、未来型店舗体験やデリバリー、新規出店と改装、デジタル対応を含む店舗への投資などを強化する。19年12月期の営業利益は11.9％増の280.18億円で着地した。既存店売上高が4.5％増となり、店舗当たりの平均月商は上場以来最高を更新した。年間配当を33.00円（前期実績30.00円）に増額する。《HH》
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