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出来高変化率ランキング（13時台）～京写、日本創発などがランクイン

2020年2月13日 14:22

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記事提供元：フィスコ


*14:22JST 出来高変化率ランキング（13時台）～京写、日本創発などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[2月13日　14:03　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6837>*京写　　　　　　　 　1871100 　127740　 1364.77% 21.26%
<4488> AIinside　 　259000 　23560　 999.32% 21.75%
<6369> トーヨーカネツ　　 　298600 　30060　 893.35% 13.04%
<6254> 野村マイクロ　　　 　523800 　53600　 877.24% 11.85%
<4475> HENNGE　　　 　1192200 　128020　 831.26% 20%
<6535> アイモバイル　　　 　970600 　112820　 760.31% 12%
<9514> エフオン　　　　　 　452300 　53780　 741.02% -9.65%
<3799> キーウェア　　　　 　915600 　119100　 668.77% -1.29%
<3985> テモナ　　　　　　 　459900 　62340　 637.73% 14.58%
<7814>*日本創発　　　　　 　665100 　99880　 565.90% 6.21%
<7047> ポート　　　　　　 　363200 　55660　 552.53% 2.24%
<3556> リネットジャパン 　384400 　62100　 519.00% 6.39%
<7037> テノ．　　　　　 　348400 　56320　 518.61% -17.28%
<4748> 構造計画　　　　　 　141700 　23540　 501.95% -9.45%
<3457> ハウスドゥ　　　　 　650400 　110040　 491.06% -8.93%
<5922> 那須鉄　　　　　　 　113500 　19300　 488.08% -13.4%
<3914>*JIG-SAW　　 　369800 　66420　 456.76% 3.11%
<3688> カルタHD　　 　444000 　84640　 424.57% 6.89%
<4574> 大幸薬品　　　　　 　2241000 　431200　 419.71% 8.58%
<6175> ネットマーケ　　　 　1793800 　386120　 364.57% -10.55%
<2385> 総医研　　　　　　 　1974200 　425440　 364.04% -0.2%
<6407>*CKD　　　　　　 　2063800 　450820　 357.79% 9.55%
<3966>*ユーザベース　　　 　437400 　98540　 343.88% -6.29%
<4321> ケネディクス　　　 　5612600 　1275760　 339.94% 7.72%
<3989> シェアリングT　　 　1517100 　353580　 329.07% -2.14%
<2389>*オプトHD　　　　 　618100 　146620　 321.57% 10.64%
<3788>*GMOクラウド　　 　131300 　31620　 315.24% 7.43%
<6099>*エラン　　　　　　 　482900 　116760　 313.58% 6.02%
<3978> マクロミル　　　　 　1047500 　253780　 312.76% 15.2%
<6840>*AKIBA　　　　 　155300 　37700　 311.94% 0.5%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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