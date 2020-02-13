*14:22JST 出来高変化率ランキング（13時台）～京写、日本創発などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月13日 14:03 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6837>*京写 1871100 127740 1364.77% 21.26%
<4488> AIinside 259000 23560 999.32% 21.75%
<6369> トーヨーカネツ 298600 30060 893.35% 13.04%
<6254> 野村マイクロ 523800 53600 877.24% 11.85%
<4475> HENNGE 1192200 128020 831.26% 20%
<6535> アイモバイル 970600 112820 760.31% 12%
<9514> エフオン 452300 53780 741.02% -9.65%
<3799> キーウェア 915600 119100 668.77% -1.29%
<3985> テモナ 459900 62340 637.73% 14.58%
<7814>*日本創発 665100 99880 565.90% 6.21%
<7047> ポート 363200 55660 552.53% 2.24%
<3556> リネットジャパン 384400 62100 519.00% 6.39%
<7037> テノ． 348400 56320 518.61% -17.28%
<4748> 構造計画 141700 23540 501.95% -9.45%
<3457> ハウスドゥ 650400 110040 491.06% -8.93%
<5922> 那須鉄 113500 19300 488.08% -13.4%
<3914>*JIG-SAW 369800 66420 456.76% 3.11%
<3688> カルタHD 444000 84640 424.57% 6.89%
<4574> 大幸薬品 2241000 431200 419.71% 8.58%
<6175> ネットマーケ 1793800 386120 364.57% -10.55%
<2385> 総医研 1974200 425440 364.04% -0.2%
<6407>*CKD 2063800 450820 357.79% 9.55%
<3966>*ユーザベース 437400 98540 343.88% -6.29%
<4321> ケネディクス 5612600 1275760 339.94% 7.72%
<3989> シェアリングT 1517100 353580 329.07% -2.14%
<2389>*オプトHD 618100 146620 321.57% 10.64%
<3788>*GMOクラウド 131300 31620 315.24% 7.43%
<6099>*エラン 482900 116760 313.58% 6.02%
<3978> マクロミル 1047500 253780 312.76% 15.2%
<6840>*AKIBA 155300 37700 311.94% 0.5%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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