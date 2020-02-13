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今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、独CPI、米消費者物価コア指数など

2020年2月13日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、独CPI、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　国内企業物価指数(1月)　1.5％　0.9％
10:00　営業毎旬報告(2月10日現在、日本銀行)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)


＜海外＞
16:00　独・CPI(1月)　-0.6％　-0.6％
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(12月)　　1.8％
22:30　米・消費者物価コア指数(1月)　2.2％　2.3％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　20.2万件


国際エネルギー機関(IEA)月報

米・上院でシェルトン、ウォラー両氏のFRB理事指名承認の公聴会


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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