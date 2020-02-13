記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、独CPI、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 国内企業物価指数(1月) 1.5％ 0.9％
10:00 営業毎旬報告(2月10日現在、日本銀行)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
＜海外＞
16:00 独・CPI(1月) -0.6％ -0.6％
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(12月) 1.8％
22:30 米・消費者物価コア指数(1月) 2.2％ 2.3％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 20.2万件
国際エネルギー機関(IEA)月報
米・上院でシェルトン、ウォラー両氏のFRB理事指名承認の公聴会
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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