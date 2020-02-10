マーケット RSS

 

エイジアは後場一段高、2ケタ増収増益への評価強く昨年来の高値を更新

2020年2月10日 13:33

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

■「サブスクリプション・モデル」のクラウドサービスなど大幅に伸びる

　エイジア<2352>(東1)は2月10日、一段高となり、13時過ぎには1630円(73円高)前後で推移し、昨年来の高値を更新している。1月31日に発表した第3四半期決算の連結決算が売上高、各利益とも2ケタの伸び率を示し、好業績が注目されている。

　いわゆる「サブスクリプション・モデル」のクラウドサービスなどが引き続き大幅に伸び、第3四半期累計(2019年4～12月)の連結営業利益は前年同期比29.2%増の3.22億円となり、この期としての最高を更新した。今3月期の予想は据え置き4.46億円(前期比20.0%の増加)、期末配当は1株23円(前期比3円増)を予定している。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
クリーク・アンド・リバー社は上値試す、２０年２月期大幅増益予想（2019/08/08）
ＴＡＣは調整一巡、２０年３月期減益予想だが１Ｑは２桁経常増益（2019/08/08）
ゼリア新薬工業は調整一巡、２０年３月期大幅増益予想、１Ｑ減益だが進捗率順調（2019/08/06）
テクマトリックスは上値試す、２０年３月期増収増益・連続増配予想で１Ｑ順調（2019/08/06）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 来週の相場で注目すべき3つのポイント：パウエル議長議会証言、ソフトバンクG決算、米小売売上高
  2. 新型ウイルスでドル円はどうなる？【フィスコ・コラム】
  3. 個人投資家・有限亭玉介：2月相場で底強さを見せるか…注目銘柄紹介【FISCOソーシャルレポーター】
  4. JPホールディングスの第3四半期は順調に推移し、増収大幅増益
  5. 新興市場見通し：新興市場でもリスク回避ムード後退、決算と3月IPOの発表続々
  1. NY原油：反落、世界経済の減速懸念強まる
  2. 新型コロナウイルス流行で原油価格は急落～もっと知りたい商品先物取引
  3. NY原油：大幅続落で50.11ドル、一時50ドルを下回る
  4. コロナウイルス感染拡大と習近平国賓来日【フィスコ世界経済・金融シナリオ分析会議】
  5. 免疫生物研究所が連日ストップ高、新型肺炎に「抗HIV薬」など効果と伝わり人気集中
  1. サニーサイドアップは「ゴーン会見を助けた一部上場カリスマ女性社長」などで注目され後場次第高
  2. 新内外綿がストップ高、いきなり急伸し新型肺炎の出遅れ物色が波及の見方
  3. 相場展望2月3日号　FRB議長、金融相場の終焉を示唆　新型肺炎ピーク後の株価はV型回復も
  4. マクアケは続落も1Q決算発表を先取りし下値に直近IPO株買いが継続
  5. NY原油：反落、世界経済の減速懸念強まる

広告

写真で見るニュース

  • シャープが販売している車載用プラズマクラスターイオン発生機のカップホルダータイプ。（画像: シャープの発表資料より）
  • 「ポケトーク S」（写真：ソースネクスト発表資料より）
  • 海洋プラスチックごみを定量的に評価するシミュレーションモデルの概略図（写真：立命館大学の発表資料より）
  • マツダ フレアクロスオーバー「HYBRID XG」(4WD車) （画像: マツダの発表資料より）
  • 「メルセデスAMG A 35 4MATIC」（画像：メルセデス・ベンツ日本発表資料より）
  • オリオン座とベテルギウスの位置。(c) 123rf
  • 南米アタカマ砂漠から観測したアンデス山脈の上に見えるカノープス。
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望2月10日号　金融相場が、脆弱な実体市場を支える株式市況続く

LABI LIFE SELECT 千里　全景（筆者撮影）

ヤマダ電機が4店舗をリニューアル、大塚家具とのコラボ・フロア開設

「スペースジェット」（画像: 三菱航空機の発表資料より）

三菱スペースジェット納入が6度目の延期 (4) サプライヤーに待ち続ける体力はあるのか?

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  2. 値幅名人 高沢健太の億トレ投資法~【DVDブック】史上最速! 最小知識! で1億円
  3. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  4. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  5. 父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え