マーケット RSS

 

米国株は大幅下落、コロナウイルス感染拡大を嫌気（31日）

2020年2月3日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 米国株は大幅下落、コロナウイルス感染拡大を嫌気（31日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（31日）
MAR20
Ｏ 23200（ドル建て）
Ｈ 23410
Ｌ 22630
Ｃ 22730 大証比-400（イブニング比+80）
Vol 18114


MAR20
Ｏ 23165（円建て）
Ｈ 23400
Ｌ 22610
Ｃ 22710 大証比-420（イブニング比+60）
Vol 71039

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（31日）
トヨタ<7203>、ソフトバンクＧ<9984>、エーザイ<4523>、資生堂<4911>、ファーストリテ<
9983>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、任天堂<7974>、ホンダ<7267>など、対東証比較
（1ドル108.35円換算）で全般軟調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 （TM） トヨタ 138.84 -2.24 7522 -130
9432 （NTTYY） NTT 25.53 -0.34 2766 -20.5
6758 （SNE） ソニー 70.18 -0.96 7604 -114
9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 20.40 -0.55 4421 -103
6954 （FANUY） ファナック 18.23 -0.39 19752 -568
8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.14 -0.09 557 -11.5
9983 （FRCOY） ファーストリテイ 53.50 -0.50 57967 -1373
7974 （NTDOY） 任天堂 45.90 -1.45 39786 -984
8316 （SMFG） 三井住友 7.02 -0.16 3803 -81
7267 （HMC） ホンダ 25.60 -0.81 2774 -57
8058 （MSBHY） 三菱商 51.15 -0.74 2771 -52
8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 54.32 -0.99 5886 -99
8411 （MFG） みずほＦＧ 3.00 0.01 163 0.5
8001 （ITOCY） 伊藤忠 46.64 -0.27 2527 -41
7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 96.35 -0.36 10440 -160
7751 （CAJ） キヤノン 26.17 -0.32 2836 -50.5
6902 （DNZOY） デンソー 20.52 -0.56 4446 -96
8031 （MITSY） 三井物 352.16 -6.00 1908 -52.5
6503 （MIELY） 三菱電 27.71 -0.69 1501 -44
8802 （MITEY） 菱地所 19.44 -0.44 2106 -46
4911 （SSDOY） 資生堂 62.75 -2.29 6799 -288
4901 （FUJIY） 富士フイルム 49.32 -1.18 5344 -140
5108 （BRDCY） ブリヂストン 17.66 -0.27 3828 -73
7201 （NSANY） 日産自 10.77 -0.20 583 -16.5
4523 （ESALY） エーザイ 75.32 -0.17 8161 -168
8591 （IX） オリックス 84.79 -2.13 1837 -21
7733 （OCPNY） オリンパス 16.23 0.15 1759 -25.5
6702 （FJTSY） 富士通 21.35 0.80 11566 -49
6301 （KMTUY） コマツ 22.12 -0.76 2397 -70
1925 （DWAHY） 大和ハウス 31.28 -0.38 3389 -72
9735 （SOMLY） セコム 21.89 -0.16 9487 -226
2503 （KNBWY） キリン 21.91 -0.32 2374 -38.5
7270 （FUJHY） SUBARU 12.49 -0.22 2706 -54
8053 （SSUMY） 住友商 14.80 -0.21 1604 -34
8604 （NMR） 野村ＨＤ 5.14 -0.25 557 -9.3
1928 （SKHSY） 積水ハウス 21.51 0.11 2331 -30
3407 （AHKSY） 旭化成 20.37 -0.56 1104 -34
6762 （TTDKY） ＴＤＫ 111.70 2.95 12103 233
8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.66 -0.09 3966 -117
6645 （OMRNY） オムロン 57.39 -1.25 6218 -192
3938 （LN） LINE 49.33 0.05 5345 -15
6723 （RNECY） ルネサス 3.14 -0.08 680 -31
6586 （MKTAY） マキタ 38.20 1.60 4139 -116
3402 （TRYIY） 東レ 13.06 -0.36 708 -17.2
7912 （DNPLY） 大日印 13.87 -0.02 3006 -39
6988 （NDEKY） 日東電 27.65 -1.04 5992 -198
6479 （MNBEY） ミネベア 39.70 -0.11 2151 -35
7202 （ISUZY） いすゞ 9.71 -0.33 1052 -41
5201 （ASGLY） ＡＧＣ 6.73 -0.14 3646 -109
6753 （SHCAY） シャープ 3.38 -0.09 1465 -57
（時価総額上位50位、1ドル108.35円換算）


「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（31日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
5332 （TOTDY） ＴＯＴＯ 42.85 4643 118 2.61
6762 （TTDKY） ＴＤＫ 111.70 12103 233 1.96
8303 （SKLKY） 新生銀 3.16 1712 22 1.30
8411 （MFG） みずほＦＧ 3.00 163 0.5 0.31
6770 （APELY） アルプス 36.94 2001 -1 -0.05

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（31日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
6723 （RNECY） ルネサス 3.14 680 -31 -4.36
4911 （SSDOY） 資生堂 62.75 6799 -288 -4.06
6471 （NPSKY） 日精工 16.50 894 -37 -3.97
6753 （SHCAY） シャープ 3.38 1465 -57 -3.75
7202 （ISUZY） いすゞ 9.71 1052 -41 -3.75


「米国株式市場概況」（31日）
ＮＹＤＯＷ
終値：28256.03 前日比：-603.41
始値：28813.04 高値：28813.04 安値：28169.53
年初来高値：29373.62 年初来安値：22638.41
前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ
終値：9150.94 前日比：-148.00
始値：9324.33 高値：9324.80 安値：9123.22
年初来高値：9451.43 年初来安値：6457.13
前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００
終値：3225.52 前日比：-58.14
始値：3282.33 高値：3282.33 安値：3214.68
年初来高値：3337.77 年初来安値：2443.96
前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 2％ 米10年国債 1.507％

米国株式相場は下落。ダウ平均は603.41ドル安の28256.03、ナスダックは148.00ポイント
安の9150.94で取引を終了した。コロナウイルスによる感染拡大に歯止めがかからず、欧州
株が全面安となり、売りが先行。米国政府が中国への渡航回避を勧告し、中国経済鈍化への
懸念から終日軟調となった。セクター別では、小売や電気通信サービスが上昇する一方で、
テクノロジー・ハード・機器や半導体・半導体製造装置が軟調。
コロナウイルスによる影響で、デルタ航空(AAL)やアメリカン航空(AAL)が中国便の運休を発
表し下落。建設機械のキャタピラー(CAT)は、弱気な業績見通しが嫌気され軟調推移。石油大
手のエクソン・モービル(XOM)やシェブロン(CVX)は、決算内容が予想に届かず下落。一方
で、ネット小売のアマゾン(AMZN)は、好決算を発表して大幅上昇。ITサービスのIBM(IBM)
は、ロメッティCEOの退任を発表し堅調推移となった。
ゴールドマンサックスは、コロナウイルスの影響による中国からの旅行客減少や対中輸出減
速を理由に、1-3月期の米成長率が0.4ポイント減少するとの見方を示した。


Horiko Capital Management LLC《FA》

スポンサードリンク

海外株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 海外株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 来週の相場で注目すべき3つのポイント：企業決算本格化、中国株取引再開、米雇用統計
  2. 米国株は大幅下落、コロナウィルス感染拡大を嫌気（31日）
  3. 国内株式市場見通し：引き続き上値の重い展開か
  4. 為替週間見通し：ドルは伸び悩みか、ウイルス感染警戒で円売り抑制も
  5. 個人投資家・有限亭玉介：売られた株が蘇る？！新興中心に注目銘柄を公開【FISCOソーシャルレポーター】
  1. 新内外綿がストップ高、いきなり急伸し新型肺炎の出遅れ物色が波及の見方
  2. 相場展望1月27日号　過去最高の株高を叩き出す米国株、危険信号も　日本株は一部外資の売りの兆しで、ピーク感漂う
  3. スガイ化学が急伸、「気管支収縮抑制」などが新型肺炎の流行懸念の中で注目される
  4. 免疫生物研究所　大幅に反発、新型肺炎の治療に米社の抗HIV薬使用との報道で思惑／新興市場スナップショット
  5. スガイ化学が急伸、新型肺炎に効く薬は無いとされる中で「気管支収縮抑制」など注目される
  1. サニーサイドアップは「ゴーン会見を助けた一部上場カリスマ女性社長」などで注目され後場次第高
  2. 新内外綿がストップ高、いきなり急伸し新型肺炎の出遅れ物色が波及の見方
  3. 【新春活躍期待の注目銘柄】両毛システムズは大化けの素地十分
  4. 【特集】極低位10銘柄の材料性・テーマ性とは？
  5. 恵和は高値更新の展開、19年12月期大幅増益予想

広告

写真で見るニュース

  • GMC・ハマーEVのティザー（画像: GM発表資料より）
  • JVC「エブリオ」シリーズ最新商品「GC-TR100」（画像: JVCケンウッド発表資料より）
  • （画像: Peach Aviationの発表資料より）
  • 「スペースジェット」（画像: 三菱航空機の発表資料より）
  • 1.6ℓ直列3気筒直噴ターボエンジンとスポーツ4WDシステムによる「GR-FOUR」（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
  • 画像はイメージです。
  • 2019年11月にオープンした次世代型店舗「JINS渋谷パルコ店」。（画像: ジンズの発表資料より）
  • インプレッサSPORT「2.0i-S EyeSight」の インテリア（画像: スバルの発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

トヨタ・ホンダ・日産、自動車メーカーも新型コロナウイルスで中国に支援

変異置換ゲノム編集治療（A）と単一AAVベクター（B）の概要。（画像: 東北大学の発表資料より）

失明の原因遺伝子と正常な遺伝子を取り替え視力を回復　東北大の研究

マグネシウムイオンの拡散を促進させるナノ空間を用いた材料設計（画像: 東京農工大学の発表資料より）

ナノ構造制御により次世代マグネシウム電池の電極材料を開発　立命館大など

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  4. 山崎元の“やってはいけない"資産運用 もう銀行・証券会社にだまされない! (TJMOOK)
  5. マネーの公理 スイスの銀行家に学ぶ儲けのルール