

*06:30JST 米国株は大幅下落、コロナウイルス感染拡大を嫌気（31日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（31日）

MAR20

Ｏ 23200（ドル建て）

Ｈ 23410

Ｌ 22630

Ｃ 22730 大証比-400（イブニング比+80）

Vol 18114



MAR20

Ｏ 23165（円建て）

Ｈ 23400

Ｌ 22610

Ｃ 22710 大証比-420（イブニング比+60）

Vol 71039

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（31日）

トヨタ<7203>、ソフトバンクＧ<9984>、エーザイ<4523>、資生堂<4911>、ファーストリテ<

9983>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、任天堂<7974>、ホンダ<7267>など、対東証比較

（1ドル108.35円換算）で全般軟調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 138.84 -2.24 7522 -130

9432 （NTTYY） NTT 25.53 -0.34 2766 -20.5

6758 （SNE） ソニー 70.18 -0.96 7604 -114

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 20.40 -0.55 4421 -103

6954 （FANUY） ファナック 18.23 -0.39 19752 -568

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.14 -0.09 557 -11.5

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 53.50 -0.50 57967 -1373

7974 （NTDOY） 任天堂 45.90 -1.45 39786 -984

8316 （SMFG） 三井住友 7.02 -0.16 3803 -81

7267 （HMC） ホンダ 25.60 -0.81 2774 -57

8058 （MSBHY） 三菱商 51.15 -0.74 2771 -52

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 54.32 -0.99 5886 -99

8411 （MFG） みずほＦＧ 3.00 0.01 163 0.5

8001 （ITOCY） 伊藤忠 46.64 -0.27 2527 -41

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 96.35 -0.36 10440 -160

7751 （CAJ） キヤノン 26.17 -0.32 2836 -50.5

6902 （DNZOY） デンソー 20.52 -0.56 4446 -96

8031 （MITSY） 三井物 352.16 -6.00 1908 -52.5

6503 （MIELY） 三菱電 27.71 -0.69 1501 -44

8802 （MITEY） 菱地所 19.44 -0.44 2106 -46

4911 （SSDOY） 資生堂 62.75 -2.29 6799 -288

4901 （FUJIY） 富士フイルム 49.32 -1.18 5344 -140

5108 （BRDCY） ブリヂストン 17.66 -0.27 3828 -73

7201 （NSANY） 日産自 10.77 -0.20 583 -16.5

4523 （ESALY） エーザイ 75.32 -0.17 8161 -168

8591 （IX） オリックス 84.79 -2.13 1837 -21

7733 （OCPNY） オリンパス 16.23 0.15 1759 -25.5

6702 （FJTSY） 富士通 21.35 0.80 11566 -49

6301 （KMTUY） コマツ 22.12 -0.76 2397 -70

1925 （DWAHY） 大和ハウス 31.28 -0.38 3389 -72

9735 （SOMLY） セコム 21.89 -0.16 9487 -226

2503 （KNBWY） キリン 21.91 -0.32 2374 -38.5

7270 （FUJHY） SUBARU 12.49 -0.22 2706 -54

8053 （SSUMY） 住友商 14.80 -0.21 1604 -34

8604 （NMR） 野村ＨＤ 5.14 -0.25 557 -9.3

1928 （SKHSY） 積水ハウス 21.51 0.11 2331 -30

3407 （AHKSY） 旭化成 20.37 -0.56 1104 -34

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 111.70 2.95 12103 233

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.66 -0.09 3966 -117

6645 （OMRNY） オムロン 57.39 -1.25 6218 -192

3938 （LN） LINE 49.33 0.05 5345 -15

6723 （RNECY） ルネサス 3.14 -0.08 680 -31

6586 （MKTAY） マキタ 38.20 1.60 4139 -116

3402 （TRYIY） 東レ 13.06 -0.36 708 -17.2

7912 （DNPLY） 大日印 13.87 -0.02 3006 -39

6988 （NDEKY） 日東電 27.65 -1.04 5992 -198

6479 （MNBEY） ミネベア 39.70 -0.11 2151 -35

7202 （ISUZY） いすゞ 9.71 -0.33 1052 -41

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 6.73 -0.14 3646 -109

6753 （SHCAY） シャープ 3.38 -0.09 1465 -57

（時価総額上位50位、1ドル108.35円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（31日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

5332 （TOTDY） ＴＯＴＯ 42.85 4643 118 2.61

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 111.70 12103 233 1.96

8303 （SKLKY） 新生銀 3.16 1712 22 1.30

8411 （MFG） みずほＦＧ 3.00 163 0.5 0.31

6770 （APELY） アルプス 36.94 2001 -1 -0.05

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（31日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6723 （RNECY） ルネサス 3.14 680 -31 -4.36

4911 （SSDOY） 資生堂 62.75 6799 -288 -4.06

6471 （NPSKY） 日精工 16.50 894 -37 -3.97

6753 （SHCAY） シャープ 3.38 1465 -57 -3.75

7202 （ISUZY） いすゞ 9.71 1052 -41 -3.75



「米国株式市場概況」（31日）

ＮＹＤＯＷ

終値：28256.03 前日比：-603.41

始値：28813.04 高値：28813.04 安値：28169.53

年初来高値：29373.62 年初来安値：22638.41

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：9150.94 前日比：-148.00

始値：9324.33 高値：9324.80 安値：9123.22

年初来高値：9451.43 年初来安値：6457.13

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：3225.52 前日比：-58.14

始値：3282.33 高値：3282.33 安値：3214.68

年初来高値：3337.77 年初来安値：2443.96

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 2％ 米10年国債 1.507％

米国株式相場は下落。ダウ平均は603.41ドル安の28256.03、ナスダックは148.00ポイント

安の9150.94で取引を終了した。コロナウイルスによる感染拡大に歯止めがかからず、欧州

株が全面安となり、売りが先行。米国政府が中国への渡航回避を勧告し、中国経済鈍化への

懸念から終日軟調となった。セクター別では、小売や電気通信サービスが上昇する一方で、

テクノロジー・ハード・機器や半導体・半導体製造装置が軟調。

コロナウイルスによる影響で、デルタ航空(AAL)やアメリカン航空(AAL)が中国便の運休を発

表し下落。建設機械のキャタピラー(CAT)は、弱気な業績見通しが嫌気され軟調推移。石油大

手のエクソン・モービル(XOM)やシェブロン(CVX)は、決算内容が予想に届かず下落。一方

で、ネット小売のアマゾン(AMZN)は、好決算を発表して大幅上昇。ITサービスのIBM(IBM)

は、ロメッティCEOの退任を発表し堅調推移となった。

ゴールドマンサックスは、コロナウイルスの影響による中国からの旅行客減少や対中輸出減

速を理由に、1-3月期の米成長率が0.4ポイント減少するとの見方を示した。



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