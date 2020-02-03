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今日の注目スケジュール：製造業PMI、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など

2020年2月3日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
09:30　製造業PMI(1月)　　49.3
14:00　自動車販売台数(1月)　　-9.5％


＜海外＞
10:30　中・工業企業利益(12月)　　5.4％
10:45　中・財新製造業PMI(1月)　51.0　51.5
14:00　印・製造業PMI(1月)　　52.7
16:00　トルコ・消費者物価指数(1月)　11.81％　11.84％
17:30　香港・GDP(10-12月)　-4.0％　-2.9％
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(1月)　47.8　47.8
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(1月)　　0.56％
20:25　ブ・週次景気動向調査
22:00　ブ・製造業PMI(1月)　　50.2
24:00　米・ISM製造業景況指数(1月)　48.4　47.2
24:00　米・建設支出(12月)　0.5％　0.6％
27:00　ブ・貿易収支(1月)　　55.99億ドル


中・株式市場取引再開

米・アトランタ連銀総裁が講演

米・大統領選のアイオワ州党員集会(民主、共和)

米・自動車販売(1月、4日までに)　1680万台　1670万台


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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