記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
09:30 製造業PMI(1月) 49.3
14:00 自動車販売台数(1月) -9.5％
＜海外＞
10:30 中・工業企業利益(12月) 5.4％
10:45 中・財新製造業PMI(1月) 51.0 51.5
14:00 印・製造業PMI(1月) 52.7
16:00 トルコ・消費者物価指数(1月) 11.81％ 11.84％
17:30 香港・GDP(10-12月) -4.0％ -2.9％
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(1月) 47.8 47.8
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(1月) 0.56％
20:25 ブ・週次景気動向調査
22:00 ブ・製造業PMI(1月) 50.2
24:00 米・ISM製造業景況指数(1月) 48.4 47.2
24:00 米・建設支出(12月) 0.5％ 0.6％
27:00 ブ・貿易収支(1月) 55.99億ドル
中・株式市場取引再開
米・アトランタ連銀総裁が講演
米・大統領選のアイオワ州党員集会(民主、共和)
米・自動車販売(1月、4日までに) 1680万台 1670万台
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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