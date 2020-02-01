マムートの新作バックパック＆サコッシュ、人間工学に基づいたパッド入りショルダーストラップ

記事提供元：ファッションプレス
マムート(MAMMUT)は、2020年春夏の新作「エクセロン シリーズ(XERON SERIES)」のバックパックやサコッシュなどを、2020年2月上旬に発売する。
新作の「エクセロン シリーズ」は、155年以上にわたって山のフィールドで培ったノウハウをタウンユースに落とし込んだコレクション。マウンテンバッグが備える様々な機能の中から、快適さと利便性を追求した。
ラインナップは、デイパックやサコッシュ、メッセンジャーバッグ、ウォレットなど全7モデルを展開。生地には、軽量でありながら高い耐久性・耐摩耗性を誇る840デニールのバリスティックナイロンを採用している。また、ショルダーストラップは人間工学に基づいてデザイン。パッド入りで、快適な着用感に仕上げている。
また、ミニカラビナや、山での視認性を高めるセーフティーオレンジのストラップなど、クライミング・山を連想させるディテールにも注目だ。
【詳細】
マムート「エクセロン シリーズ」
発売時期：2020年2月上旬
・エクセロン 30 14,000円＋税
・エクセロン 20 11,000円＋税
・エクセロン サコッシュ 5,000円＋税
・エクセロン ウォレット 4,500円＋税
・エクセロン メッセンジャー 9,500円＋税
【問い合わせ先】
マムート スポーツ グループ ジャパン 株式会社
TEL：03-5413-8597
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