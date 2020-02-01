マムートの新作バックパック＆サコッシュ、人間工学に基づいたパッド入りショルダーストラップ

マムート(MAMMUT)は、2020年春夏の新作「エクセロン シリーズ(XERON SERIES)」のバックパックやサコッシュなどを、2020年2月上旬に発売する。

新作の「エクセロン シリーズ」は、155年以上にわたって山のフィールドで培ったノウハウをタウンユースに落とし込んだコレクション。マウンテンバッグが備える様々な機能の中から、快適さと利便性を追求した。

ラインナップは、デイパックやサコッシュ、メッセンジャーバッグ、ウォレットなど全7モデルを展開。生地には、軽量でありながら高い耐久性・耐摩耗性を誇る840デニールのバリスティックナイロンを採用している。また、ショルダーストラップは人間工学に基づいてデザイン。パッド入りで、快適な着用感に仕上げている。

また、ミニカラビナや、山での視認性を高めるセーフティーオレンジのストラップなど、クライミング・山を連想させるディテールにも注目だ。

【詳細】

マムート「エクセロン シリーズ」

発売時期：2020年2月上旬

・エクセロン 30 14,000円＋税

・エクセロン 20 11,000円＋税

・エクセロン サコッシュ 5,000円＋税

・エクセロン ウォレット 4,500円＋税

・エクセロン メッセンジャー 9,500円＋税

【問い合わせ先】

マムート スポーツ グループ ジャパン 株式会社

TEL：03-5413-8597