テリロジー　大幅に反発、AR・AI活用のビジュアルカスタマーアシスタンス・ソリューションを本格販売／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*09:57JST <3356> テリロジー 833 +48
大幅に反発。イスラエルのTechSee Augmented Vision Ltd.のAR（拡張現実）とAI（人工知能）を活用した次世代のビジュアルカスタマーアシスタンス・ソリューションを本格的に販売すると発表している。スマートフォンを通じて顧客の状況を共有し、ビジュアルガイドで迅速に解決できるという。販売拡大に向け、カスタマーリレーションテレマーケティング（大阪市）およびMXモバイリング（東京都江東区）と提携した。《HH》
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