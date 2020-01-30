

*08:09JST 1/30

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23379.40、+163.69）

・NYダウは上昇（28734.45、+11.60）

・ナスダック総合指数は上昇（9275.16、+5.48)

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（23245、大阪比-115）

・1ドル109円00-10銭

・SOX指数は下落（1858.70、-34.57）

・VIX指数は上昇（16.39、+0.11）

・米原油先物は下落（53.33、-0.15）

・新型肺炎の感染拡大

・IR（統合リゾート）汚職拡大

・「桜を見る会」問題

・消費増税による景気下押し

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・日本取引所グループの清田CEOが定例記者会見

・任天堂<7974>など決算発表急増

・独失業率（1月）

・独消費者物価指数（1月）

・ユーロ圏景況感指数（1月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（1月）

・ユーロ圏失業率（12月）

・米国内総生産（GDP）速報値（10-12月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・中国は休場《ST》