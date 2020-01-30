記事提供元：フィスコ
*08:09JST 1/30
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（23379.40、+163.69）
・NYダウは上昇（28734.45、+11.60）
・ナスダック総合指数は上昇（9275.16、+5.48)
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（23245、大阪比-115）
・1ドル109円00-10銭
・SOX指数は下落（1858.70、-34.57）
・VIX指数は上昇（16.39、+0.11）
・米原油先物は下落（53.33、-0.15）
・新型肺炎の感染拡大
・IR（統合リゾート）汚職拡大
・「桜を見る会」問題
・消費増税による景気下押し
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・日本取引所グループの清田CEOが定例記者会見
・任天堂<7974>など決算発表急増
・独失業率（1月）
・独消費者物価指数（1月）
・ユーロ圏景況感指数（1月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（1月）
・ユーロ圏失業率（12月）
・米国内総生産（GDP）速報値（10-12月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・中国は休場《ST》
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