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【M&A速報：2020/01/29（1）】ニチレイフーズ、発芽大豆研究スタートアップのDAIZと資本業務提携

2020年1月29日 13:12

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記事提供元：フィスコ


*13:12JST 【M&A速報：2020/01/29（1）】ニチレイフーズ、発芽大豆研究スタートアップのDAIZと資本業務提携
■ニチレイフーズ、発芽大豆研究スタートアップのDAIZと資本業務提携

■長瀬産業<8012>、排水・循環水・排ガス処理等事業のアイエンスに35.7％出資

■アドバンテスト<6857>、ファイナルテスト用ソケット等サプライヤーの米Essai社を買収

■東芝機械<6104>、オフィスサポートによるTOBについて意見表明を「留保」

■東芝機械<6104>、臨時株主総会招集のための基準日を2月15日に設定

■サン電子<6736>、臨時株主総会招集のための基準日を2月18日に設定

■ジー・スリーホールディングス<3647>、自己株処分や新株式発行で約6.85億円を資金調達

■電通グループ<4324> 、米デジタルPi社を買収　B2B領域のマーケティングオートメーション関連サービスを強化

■米モバイルゲーム会社Scopely、ディズニーからゲーム「MARVELストライクフォース」制作のFoxNext Gamesなどを買収

■日本政策投資銀行、舶用LNG燃料供給事業のエコバンカーシッピングに出資

■不正ログイン検知サービスのカウリス、セールスフォース・ドットコムなどから総額3億円の資金調達を実施

■ユビキタスAIコーポレーション<3858>、ブロックチェーン事業のラブロックの第三者割当増資を引き受け

■ZUU<4387>、株式投資型クラウドファンディング事業等のユニコーンに追加出資し子会社化

■日本プライベートエクイティ、ミナトHD<6862>の持ち分法適用関連会社でサイン事業の日本サインHDに出資

■アルコニックス<3036>、非鉄金属製品販売子会社の平和金属を株式交換により完全子会社化

■アサヒ衛陶<5341>、買収防衛策を廃止

■日本製鋼所<5631>、素形材・エネルギー事業などを子会社日鋼MECに承継　同社含む子会社4社を合併

■笠岡放送、子会社のエフエムゆめウェーブを吸収合併

■溶接機器販売等の大陽日酸ガス&ウェルディング、グループの山田溶材と平川産業を合併　新会社名は「ガスウェル販売」

■東京個別指導学院<4745>、企業向け人財開発研修などのHRBCの株式取得

■ダイコーHDグループ、SNC子会社で仮想通貨交換業者のBitgateを買収　58.1％の株式取得

■伊藤忠エネクス<8133>、子会社のエネクスフリートとエネクス石油販売東日本を合併

■ログリー<6579>の投資子会社ログリー・インベストメント、メンバーから立ち上げメンバー募集サイト「Member」事業を譲り受け

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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  • 2019年11月にオープンした次世代型店舗「JINS渋谷パルコ店」。（画像: ジンズの発表資料より）
  • インプレッサSPORT「2.0i-S EyeSight」の インテリア（画像: スバルの発表資料より）
  • マイルドハイブリッド搭載のスズキ・ハスラー（画像: スズキ発表資料より）
  • ダミー人形による実験の様子。後席ダミーは、運転席側でシートベルト非着用、助手席側でシートベルト着用となっている。（写真：JAFの発表資料より）
  • レーシングマシン走行(画像: 本田技研工業の発表資料より)
  • 開会式用公式服装姿を披露するアスリートたち
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  • リサイクルペットボトルによる720mlペットボトル商品。（写真：サントリーグループ発表資料より）
 

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