

*09:48JST 出来高変化率ランキング（9時台）～マクアケ、ユニゾHDなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [1月29日 09:36 現在]

（直近5日平均出来高比較）

<4829>* 日本エンタ 3977600 342200 1062.36% 8.26%

<4446>* Link-U 179700 79640 125.64% -3.53%

<1580>* 日経-1倍 91690 40876 124.31% -0.13%

<3258>* ユニゾHD 209100 97580 114.29% 7.51%

<2521>* 上場米国株ヘッジ有 253140 124390 103.51% 0.62%

<4479>* マクアケ 467500 237600 96.76% 5.71%

<9263>* ビジョナリーHD 1819700 1018540 78.66% 2.59%

<6337>* テセック 39900 23820 67.51% -12%

<8142>* トーホー 90000 54940 63.82% -0.55%

<7820>* フラッシュ 89000 55060 61.64% 9.77%

<2331>* ALSOK 212300 138940 52.80% -5.77%

<4557>* 医学生物 168000 112620 49.17% -7.8%

<3657>* ポールHD 291200 197700 47.29% -0.33%

<9423>* フォーバルRS 308500 210180 46.78% 1.01%

<4684>* オービック 262700 179060 46.71% -5.14%

<6666>* リバーエレテク 438900 303820 44.46% 3.53%

<7739>* キヤノン電 123900 85900 44.24% 3.76%

<3496>* アズーム 20200 14420 40.08% -10.69%

<3193>* 鳥貴族 175900 128020 37.40% -2.47%

<3333>* あさひ 104500 78500 33.12% 0.46%

<4570>* 免疫生物 1534900 1164180 31.84% 17.27%

<3934>* ベネフィットJ 80100 63180 26.78% 2.41%

<9681>* ドーム 820100 661660 23.95% 0.48%

<7995>* バルカー 32000 27320 17.13% 1.2%

<3921>* ネオジャパン 99100 85840 15.45% -1.17%

<6027>* 弁護士コム 251400 219800 14.38% 5.17%

<6798>* SMK 28700 25860 10.98% -3.65%

<8068>* 菱洋エレク 323600 292780 10.53% -0.59%

<2341>* アルバイトタイ 684000 647840 5.58% 2.68%

<6807>* 航空電 350800 336660 4.20% -4.53%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《HI》