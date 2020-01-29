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出来高変化率ランキング（9時台）～マクアケ、ユニゾHDなどがランクイン

2020年1月29日 09:48

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記事提供元：フィスコ


*09:48JST 出来高変化率ランキング（9時台）～マクアケ、ユニゾHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月29日　09:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）
<4829>* 日本エンタ　　　　 　3977600 　342200　 1062.36% 8.26%
<4446>* Link-U　　　 　179700 　79640　 125.64% -3.53%
<1580>* 日経-1倍　　　　 　91690 　40876　 124.31% -0.13%
<3258>* ユニゾHD　　　　 　209100 　97580　 114.29% 7.51%
<2521>* 上場米国株ヘッジ有 　253140 　124390　 103.51% 0.62%
<4479>* マクアケ　　　　　 　467500 　237600　 96.76% 5.71%
<9263>* ビジョナリーHD　 　1819700 　1018540　 78.66% 2.59%
<6337>* テセック　　　　　 　39900 　23820　 67.51% -12%
<8142>* トーホー　　　　　 　90000 　54940　 63.82% -0.55%
<7820>* フラッシュ　　　　 　89000 　55060　 61.64% 9.77%
<2331>* ALSOK　　　　 　212300 　138940　 52.80% -5.77%
<4557>* 医学生物　　　　　 　168000 　112620　 49.17% -7.8%
<3657>* ポールHD　　　　 　291200 　197700　 47.29% -0.33%
<9423>* フォーバルRS　　 　308500 　210180　 46.78% 1.01%
<4684>* オービック　　　　 　262700 　179060　 46.71% -5.14%
<6666>* リバーエレテク　　 　438900 　303820　 44.46% 3.53%
<7739>* キヤノン電　　　　 　123900 　85900　 44.24% 3.76%
<3496>* アズーム　　　　　 　20200 　14420　 40.08% -10.69%
<3193>* 鳥貴族　　　　　　 　175900 　128020　 37.40% -2.47%
<3333>* あさひ　　　　　　 　104500 　78500　 33.12% 0.46%
<4570>* 免疫生物　　　　　 　1534900 　1164180　 31.84% 17.27%
<3934>* ベネフィットJ　　 　80100 　63180　 26.78% 2.41%
<9681>* ドーム　　　　　　 　820100 　661660　 23.95% 0.48%
<7995>* バルカー　　　　　 　32000 　27320　 17.13% 1.2%
<3921>* ネオジャパン　　　 　99100 　85840　 15.45% -1.17%
<6027>* 弁護士コム　　　　 　251400 　219800　 14.38% 5.17%
<6798>* SMK　　　　　　 　28700 　25860　 10.98% -3.65%
<8068>* 菱洋エレク　　　　 　323600 　292780　 10.53% -0.59%
<2341>* アルバイトタイ　　 　684000 　647840　 5.58% 2.68%
<6807>* 航空電　　　　　　 　350800 　336660　 4.20% -4.53%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《HI》

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