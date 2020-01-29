カクヤスは酒類販売の大手

カクヤス<7686>(東2)は酒類販売の大手で、業務用販売と家庭用販売を展開している。20年3月期増収増益予想である。収益拡大を期待したい。株価は安値圏だが、IPOから1カ月程度で落ち着きどころを探る段階だろう。

■酒類販売の大手

19年12月東証2部に新規上場した。酒類販売の大手で、業務用販売と家庭用販売を展開している。

家庭用販売は17年施行の「酒類の公正な取引に関する基準」により、廉価での販売が縮小して収益改善している。料飲店向けなど業務用販売は、小規模酒類卸売業者が減少傾向である。

■20年3月期増収増益予想

20年3月期の連結業績予想は、売上高が19年3月期比1.6%増の1104億60百万円で、営業利益が2.3%増の18億20百万円、経常利益が2.0%増の18億42百万円、純利益が26.9%増の9億46百万円としている。積極的な営業活動を展開して増収増益予想である。

■株価はIPO後の落ち着きどころを探る段階

株価は安値圏だが、IPOから1カ月程度で落ち着きどころを探る段階だろう。1月28日の終値は1783円、時価総額は約134億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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