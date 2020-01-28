リプロセル　ストップ高、「阪大がiPS細胞から育てた心臓細胞で世界初の手術」報道を材料視／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*12:56JST <4978> リプロセル 328 +80
ストップ高。一部メディアが「大阪大学の澤芳樹教授らは27日、iPS細胞から育てた心臓の細胞をシート状にし、重症心不全患者に移植する世界初の手術をしたと発表した」などと報じ、買い材料視されている。リプロセルは27日に「今春にも再生医療用のiPS細胞の製造受託サービスを始める」と伝えられ、株価が急騰した。買い手掛かりが続いており、投資家から注目を集めているようだ。《US》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
国内新興市場の最新ニュース
- サンウッド 大幅に反落、20年3月期第3四半期の営業利益8.68億円、通期予想上回るも材料出尽くし／新興市場スナップショット 1/28 10:27
- メディシノバ 大幅に5日ぶり反発、MN-001の特発性肺線維症適応で欧州特許庁から承認通知／新興市場スナップショット 1/28 09:37
- ips 大幅に4日ぶり反発、子会社InfiniVAN,Inc.がフィリピンで5Gの周波数帯割当通知受領／新興市場スナップショット 1/28 09:23
- JASDAQ平均は大幅に3日続落、新型肺炎の感染拡大を受け売り先行／JASDAQ市況 1/27 16:27
- マザーズ指数は4日続落、主力処が軟調で相対的に資金は他市場へ／マザーズ市況 1/27 16:14
広告
広告
広告