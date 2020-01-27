日本精化が後場一段高、日本で初めて手洗用消毒石鹸液を開発したグループ会社に注目集まる

記事提供元：日本インタビュ新聞社
■新型肺炎の流行を受けホテル、レストラン向け手指消毒剤などに脚光
日本精化<4362>(東1)は1月27日の後場一段と上げ幅を広げ、14時にかけて14%高の1421円(170円高)まで上げて2018年9月以来の1400円台に進んだ。
グループ会社の(株)アルボースが食品工場、スーパーマーケット、外食産業、ホテル、レストランなど向けの手指消毒剤、手洗い石鹸、漂白・除菌洗浄剤などを提供しており、新型肺炎の流行を受けて注目が集まっている。ホームページによれば、アルボース社は、1951年(昭和26年)にわが国で初めて手洗用消毒石鹸液を開発したとある。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
【関連記事・情報】
・ヤマシタヘルスケアホールディングスは反発の動き、２０年５月期営業減益予想だが保守的（2019/09/04）
・日本エム・ディ・エムは上値試す、２０年３月期２Ｑ累計を上方修正して通期も上振れの可能性（2019/09/04）
・パイプドＨＤは上値試す、２０年２月期大幅増益・増配予想（2019/09/04）
・ピックルスコーポレーションは上値試す、２０年２月期２桁増益予想で上振れ余地（2019/09/04）
・エスプールは上値試す、１９年１１月期大幅増収増益予想、さらに上振れの可能性（2019/09/04）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- ネオジャパンが【関西】クラウド業務改革EXPOに出展 1/27 15:30
- 建設技研 大幅反発、業績上方修正で増益率は一段と拡大へ 1/27 14:55
- ディスコ 大幅反落、トレンド転換織り込まれたとし米系証券が格下げ 1/27 14:54
- 出来高変化率ランキング（14時台）～細谷火などがランクイン 1/27 14:48
- サイオス 業績予想を修正 1/27 14:41
広告
広告
広告