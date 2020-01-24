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出来高変化率ランキング（13時台）～イトーヨーギョ、ラクーンHDなどがランクイン

2020年1月24日 14:02

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記事提供元：フィスコ


*14:02JST 出来高変化率ランキング（13時台）～イトーヨーギョ、ラクーンHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月24日　13:40　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<7404> 昭和飛　　　　　　 　1154400 　37700　 2962.07% 7.45%
<4644> イマジニア　　　　 　2877900 　128540　 2138.91% 13.02%
<7044> ピアラ　　　　　　 　99800 　7980　 1150.63% 4.85%
<3195> ジェネパ　　　　　 　368000 　50420　 629.87% 7.74%
<5612> 鋳鉄管　　　　　　 　667400 　101480　 557.67% 5.02%
<4480> メドレー　　　　　 　3726900 　598960　 522.23% 3.79%
<7212> エフテック　　　　 　153400 　25940　 491.36% 1.25%
<8425> みずほリース　　　 　292000 　50700　 475.94% -4.21%
<5287>*イトーヨーギョ　　 　193800 　39320　 392.88% 7.31%
<3969> エイトレッド　　　 　240900 　51140　 371.06% -11.04%
<1967> ヤマト　　　　　　 　860100 　186160　 362.02% 3.57%
<4597> ソレイジア　　　　 　3062600 　707440　 332.91% -7.37%
<6177> AppBank　　 　2792000 　684100　 308.13% -1.15%
<3031>*ラクーンHD　　　 　990100 　290600　 240.71% -0.94%
<7552> ハピネット　　　　 　222900 　65460　 240.51% -1.53%
<7685> BUYSELL　　 　555900 　164160　 238.63% 14.35%
<4553> 東和薬品　　　　　 　205400 　61220　 235.51% -5.17%
<6264> マルマエ　　　　　 　370500 　111900　 231.10% 6.87%
<6030>*アドベンチャー　　　 　179900 　55360　 224.96% -14.77%
<4481> ベース　　　　　　 　40300 　12620　 219.33% 1.85%
<7518>*ネットワン　　　　 　11057700 　3504380　 215.54% -13.16%
<3604> 川本産業　　　　　 　2707300 　867440　 212.10% 27.5%
<1306> TOPIX投　　　 　4642510 　1531424　 203.15% 0.06%
<2497> UNITED　　　 　254600 　84860　 200.02% -4.93%
<6254> 野村マイクロ　　　 　363700 　124720　 191.61% 4.98%
<2673>*夢みつけ隊　　　　　　　 　739700 　255520　 189.49% 3.4%
<7033> MSOL　　　　　 　111700 　39040　 186.12% -1.54%
<2375> ギグワークス　　　 　721500 　255600　 182.28% -3.48%
<8155> 三益半導　　　　　　 　558000 　199560　 179.62% 6.48%
<3842> ネクストジェン　　 　273500 　100940　 170.95% -11.05%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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