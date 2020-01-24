*14:02JST 出来高変化率ランキング（13時台）～イトーヨーギョ、ラクーンHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月24日 13:40 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7404> 昭和飛 1154400 37700 2962.07% 7.45%
<4644> イマジニア 2877900 128540 2138.91% 13.02%
<7044> ピアラ 99800 7980 1150.63% 4.85%
<3195> ジェネパ 368000 50420 629.87% 7.74%
<5612> 鋳鉄管 667400 101480 557.67% 5.02%
<4480> メドレー 3726900 598960 522.23% 3.79%
<7212> エフテック 153400 25940 491.36% 1.25%
<8425> みずほリース 292000 50700 475.94% -4.21%
<5287>*イトーヨーギョ 193800 39320 392.88% 7.31%
<3969> エイトレッド 240900 51140 371.06% -11.04%
<1967> ヤマト 860100 186160 362.02% 3.57%
<4597> ソレイジア 3062600 707440 332.91% -7.37%
<6177> AppBank 2792000 684100 308.13% -1.15%
<3031>*ラクーンHD 990100 290600 240.71% -0.94%
<7552> ハピネット 222900 65460 240.51% -1.53%
<7685> BUYSELL 555900 164160 238.63% 14.35%
<4553> 東和薬品 205400 61220 235.51% -5.17%
<6264> マルマエ 370500 111900 231.10% 6.87%
<6030>*アドベンチャー 179900 55360 224.96% -14.77%
<4481> ベース 40300 12620 219.33% 1.85%
<7518>*ネットワン 11057700 3504380 215.54% -13.16%
<3604> 川本産業 2707300 867440 212.10% 27.5%
<1306> TOPIX投 4642510 1531424 203.15% 0.06%
<2497> UNITED 254600 84860 200.02% -4.93%
<6254> 野村マイクロ 363700 124720 191.61% 4.98%
<2673>*夢みつけ隊 739700 255520 189.49% 3.4%
<7033> MSOL 111700 39040 186.12% -1.54%
<2375> ギグワークス 721500 255600 182.28% -3.48%
<8155> 三益半導 558000 199560 179.62% 6.48%
<3842> ネクストジェン 273500 100940 170.95% -11.05%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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