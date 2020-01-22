ジーニーが『第4回【関西】Web&デジタルマーケティングEXPO』に初出展

■関西のデジタルマーケティング系展示会へは今回が初出展

ジーニー<6562>(東マ)は、1月29日(水)～31日(金)にインテックス大阪で開催される『 第4回Japan IT Week関西』内の『第4回Web&デジタルマーケティングEXPO』に出展する。

関西のデジタルマーケティング系展示会へは今回が初出展となる。ジーニーは全国の企業にサービスをご提供しており、西日本の企業にも情報を直接紹介するために、今回出店する。 今回の展示会では、顧客管理/営業管理システム「ちきゅう」・マーケティングオートメーション「MAJIN」・チャットボットツール「Chamo」の3ービスを展示する。

展示会公式サイト:https://www.japan-it-osaka.jp/ja-jp.html (情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】

・ヤマシタヘルスケアホールディングスは反発の動き、２０年５月期営業減益予想だが保守的（2019/09/04）

・日本エム・ディ・エムは上値試す、２０年３月期２Ｑ累計を上方修正して通期も上振れの可能性（2019/09/04）

・パイプドＨＤは上値試す、２０年２月期大幅増益・増配予想（2019/09/04）

・ピックルスコーポレーションは上値試す、２０年２月期２桁増益予想で上振れ余地（2019/09/04）

・エスプールは上値試す、１９年１１月期大幅増収増益予想、さらに上振れの可能性（2019/09/04）