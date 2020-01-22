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ジーニーが『第4回【関西】Web&デジタルマーケティングEXPO』に初出展

2020年1月22日 21:47

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

ジーニー＜６５６２＞（東マ）は、１月２９日(水)～３１日(金)にインテックス大阪で開催される『 第４回Ｊａｐａｎ　ＩＴ　Ｗｅｅｋ関西』内の『第４回Ｗｅｂ＆デジタルマーケティングＥＸＰＯ』に出展する。

ジーニー＜６５６２＞（東マ）は、１月２９日(水)～３１日(金)にインテックス大阪で開催される『 第４回Ｊａｐａｎ　ＩＴ　Ｗｅｅｋ関西』内の『第４回Ｗｅｂ＆デジタルマーケティングＥＸＰＯ』に出展する。[写真拡大]

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■関西のデジタルマーケティング系展示会へは今回が初出展

　ジーニー<6562>(東マ)は、1月29日(水)～31日(金)にインテックス大阪で開催される『 第4回Japan　IT　Week関西』内の『第4回Web&デジタルマーケティングEXPO』に出展する。

　関西のデジタルマーケティング系展示会へは今回が初出展となる。ジーニーは全国の企業にサービスをご提供しており、西日本の企業にも情報を直接紹介するために、今回出店する。 　 　今回の展示会では、顧客管理/営業管理システム「ちきゅう」・マーケティングオートメーション「MAJIN」・チャットボットツール「Chamo」の3ービスを展示する。

　展示会公式サイト:https://www.japan-it-osaka.jp/ja-jp.html (情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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