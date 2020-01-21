記事提供元：フィスコ
*17:11JST 【M&A速報：2020/01/21（2）】TIS、ソフトウェア開発の米Sequent Softwareを子会社化
■TIS<3626>、モバイル決済に特化したソフトウェア開発の米Sequent Softwareを子会社化
■ダイヘン<6622>、ロボットシステムインテグレータの独ラゾテック社を買収
■イノベーション<3970>、資産コンサルティング事業のHorse IFA Partnersを子会社化
■TIS<3626>、Electronic Data Interchange事業を子会社のインテックに承継
■両毛システムズ<9691>、子会社で調剤薬局向けシステム販売・保守のメディカルインテリジェンスを吸収合併
■共英製鋼<5440>、中間持株会社を設立しグループ内組織を再編
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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