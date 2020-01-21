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アストマックス　12 月度の月末運用資産残高を発表

2020年1月21日 15:07

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記事提供元：フィスコ


*15:07JST アストマックス---12 月度の月末運用資産残高を発表
アストマックス<7162>は20日、12月度の概況及び月末運用資産残高を発表。
資産残高は、前月比0.79％減の3464.26億円となった。

12月の株式市場は、TOPIXが前月末比1.29％上昇、S&P500が2.86％上昇、ユーロ・ストックス50指数が1.12％上昇、MSCI AC Asia Pacific指数が4.22％上昇で推移。ヘッジファンド市場は、HFRX Global Hedge Fund指数が前月末比1.22％上昇で推移した。コモディティ市場は、CRB指数は5.17％上昇で推移した。《MH》

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