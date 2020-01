sacai、宇宙飛行士“ニール・アームストロングの名言”を配したユニセックスTシャツ

sacai(サカイ)から、人類で初めて月面着陸した宇宙飛行士、ニール・アームストロングの名言を配したユニセックスTシャツが登場。2020年1月18日(土)より、青山店にて発売される。

sacaiの2020年春夏メンズコレクションで発表されたこのTシャツにあしらったのは、ニール・アームストロングが残したとされる名言「“One small step for man, one giant leap for mankind.”(一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大なる飛躍である)」。アートディレクターのファビアン・バロンの手によって、この名言を、存在感溢れるグラフィックに落とし込んでいる。

デザインはユニセックスの計2型。カラーはブラックと、sacai 青山店限定のグレーの2種類をそれぞれに用意した。

なお、Tシャツの素材にはサスティナブルな新素材を開発する日本のベンチャー企業「スパイバー」による「ブリュード・プロテイン(Brewed Protein)」を採用している。

【詳細】

sacai x Spiber(サカイ x スパイバー)

発売日:2020年1月18日(土)

販売店舗:sacai 青山店

価格:ユニセックス2型 各39,000円(税込)

カラー:ブラック、グレー

※グレーはsacai 青山店限定カラー