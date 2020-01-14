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ソニーが連日2000年以降の高値を更新、NY株強く米国系からの買い注目される

2020年1月14日 10:13

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■NY株はS&P500、NASDAQ総合指数がまたもや最高値を更新

　ソニー<6758>(東1)は1月14日、取引開始後に7995円(152円高)まで上げ、2000年以降の高値を3取引日連続更新した。

　最高益更新基調で買い安心感がある上、NY株式市場で13日、S&P500、NASDAQ総合指数がまたもや最高値を更新。米国系投資家が国際分散投資に回す資金に余裕が増すため、日本株の代表格として注目度が強まる期待が出ている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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