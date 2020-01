映画『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 Birds of Prey』主演はマーゴット・ロビー

映画『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 Birds of Prey』が、2020年3月20日(金)に公開される。主演はマーゴット・ロビー。

■スーサイド・スクワッドの“ハーレイ・クイン”が主人公に

『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 Birds of Prey』は、2016年に公開された『スーサイド・スクワッド』の“悪カワヒロイン”ハーレイ・クインが主人公の物語。

■ハーレイ・クインとは?

元々は犯罪者たちを治療する美しい精神科医のインテリ女子。だが、治療対象だった世界で最も有名な悪中の悪ジョーカーと恋に落ち、彼のためならどんな犠牲もいとわず我が身を捧げる、愛に狂わされてしまった“悪カワ”なヒロイン。特殊能力はないが、運動神経抜群でバトルをさせたら予測不能だ。

極悪ヒロインなのにオシャレでカラフルなハーレイ・クイン。『スーサイド・スクワッド』公開以後、国内外の数々の有名人がコスプレとツインテ―ルを披露し、世界中のハロウィンの仮装でハーレイ・クインが一気に定番化し、注目キャラクターとなるなど、話題を呼んだ。

『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 Birds of Prey』では、ジョーカーと別れ新たな人生を始めたハーレイが、自分以外にも自由という名の覚醒をもとめるワケありげな女性たちと出会い、自由を勝ち取るためチームを組む――。ハーレイがどのように華麗な覚醒をするのか、その物語と展開は未だベールに包まれている。

■マーゴット・ロビーが主演

ハーレイ・クインを演じるのはマーゴット・ロビー。アカデミー賞主演女優賞にノミネートされた『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』のシャロン・テート役など話題作への出演が続き、注目を集めている。

その他、ハントレス役のメアリー・エリザベス・ウィンステッド、レニー・モントーヤ役のロージー・ペレス、ブラックキャナリー役のジャーニー・スモレット=ベルが出演。さらに『スター・ウォーズ』シリーズや『プーと大人になった僕』にも出演するユアン・マクレガーがローマン・シオニス/ブラックマスク役で登場する。

監督は、キャシー・ヤンが務める。

【詳細】

映画『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 Birds of Prey』

公開日:2020年3月20日(金)

監督:キャシー・ヤン

出演:マーゴット・ロビー、メアリー・エリザベス・ウィンステッド、ロージー・ペレス、ジャーニー・スモレット=ベル、ユアン・マクレガー

原題:Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)