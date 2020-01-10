記事提供元：フィスコ
*08:17JST 1/10
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（23739.87、+535.11）
・NYダウは上昇（28956.90、+211.81）
・ナスダック総合指数は上昇（9203.43、+74.18)
・シカゴ日経225先物は上昇（23745、大阪比+45）
・1ドル109円40-50銭
・SOX指数は上昇（1878.73、+11.14）
・VIX指数は低下（12.54、-0.91）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・米原油先物は下落（59.56、-0.05）
・IR（統合リゾート）汚職拡大
・消費増税による景気下押し
・北朝鮮をめぐる地政学リスク
・香港デモ長期化
留意事項
・1月限オプション特別清算指数（SQ）算出
・家計調査（11月）
・国債買いオペ
・景気動向指数（11月）
・英鉱工業生産指数（11月）
・欧州連合（EU）臨時外相会合
・米雇用統計（12月）
・米卸売在庫（11月）《ST》
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