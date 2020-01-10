

*08:17JST 1/10

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23739.87、+535.11）

・NYダウは上昇（28956.90、+211.81）

・ナスダック総合指数は上昇（9203.43、+74.18)

・シカゴ日経225先物は上昇（23745、大阪比+45）

・1ドル109円40-50銭

・SOX指数は上昇（1878.73、+11.14）

・VIX指数は低下（12.54、-0.91）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・米原油先物は下落（59.56、-0.05）

・IR（統合リゾート）汚職拡大

・消費増税による景気下押し

・北朝鮮をめぐる地政学リスク

・香港デモ長期化

留意事項

・1月限オプション特別清算指数（SQ）算出

・家計調査（11月）

・国債買いオペ

・景気動向指数（11月）

・英鉱工業生産指数（11月）

・欧州連合（EU）臨時外相会合

・米雇用統計（12月）

・米卸売在庫（11月）《ST》