*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪小売売上高、スイス失業率、米雇用統計など
＜国内＞
08:30 家計支出(11月) -1.9％ -5.1％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
14:00 景気先行CI指数(11月) 90.9 91.6
14:00 景気一致指数(11月) 95.3 95.3
東京オートサロン
＜海外＞
09:30 豪・小売売上高(11月) 0.4％ 0％
15:45 スイス・失業率(12月) 2.3％ 2.3％
16:00 トルコ・失業率(10月) 13.8％
18:30 英・鉱工業生産指数(11月) 0％ 0.1％
18:30 英・商品貿易収支(11月) -117.00億ポンド -144.86億ポンド
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(1月) 1.83％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(12月) 0.51％
22:30 加・失業率(12月) 5.9％
22:30 米・非農業部門雇用者数(12月) 16.8万人 26.6万人
22:30 米・失業率(12月) 3.5％ 3.5％
22:30 米・平均時給(12月) 3.1％ 3.1％
24:00 米・卸売在庫(11月)
中・新規人民元建て融資(12月、15日までに) 1兆3881億元
中・マネーサプライ(12月、15日までに)
中・資金調達総額(12月、15日までに) 1兆7547億元
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 1/9の強弱材料 1/ 9 08:33
- 今日の注目スケジュール：豪貿易収支、独貿易収支、欧ユーロ圏失業率など 1/ 9 06:30
- 1/8の強弱材料 1/ 8 08:14
- 今日の注目スケジュール：独製造業受注、欧ユーロ圏景況感指数、米消費者信用残高など 1/ 8 06:30
- 1/7の強弱材料 1/ 7 08:38
広告
広告
広告