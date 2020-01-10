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今日の注目スケジュール：豪小売売上高、スイス失業率、米雇用統計など

2020年1月10日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪小売売上高、スイス失業率、米雇用統計など
＜国内＞
08:30　家計支出(11月)　-1.9％　-5.1％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
14:00　景気先行CI指数(11月)　90.9　91.6
14:00　景気一致指数(11月)　95.3　95.3


東京オートサロン


＜海外＞
09:30　豪・小売売上高(11月)　0.4％　0％
15:45　スイス・失業率(12月)　2.3％　2.3％
16:00　トルコ・失業率(10月)　　13.8％
18:30　英・鉱工業生産指数(11月)　0％　0.1％
18:30　英・商品貿易収支(11月)　-117.00億ポンド　-144.86億ポンド
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(1月)　　1.83％
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(12月)　　0.51％
22:30　加・失業率(12月)　　5.9％
22:30　米・非農業部門雇用者数(12月)　16.8万人　26.6万人
22:30　米・失業率(12月)　3.5％　3.5％
22:30　米・平均時給(12月)　3.1％　3.1％
24:00　米・卸売在庫(11月)


中・新規人民元建て融資(12月、15日までに)　　1兆3881億元

中・マネーサプライ(12月、15日までに)

中・資金調達総額(12月、15日までに)　　1兆7547億元


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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