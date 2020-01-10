

*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪小売売上高、スイス失業率、米雇用統計など

＜国内＞

08:30 家計支出(11月) -1.9％ -5.1％

10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)

14:00 景気先行CI指数(11月) 90.9 91.6

14:00 景気一致指数(11月) 95.3 95.3



東京オートサロン



＜海外＞

09:30 豪・小売売上高(11月) 0.4％ 0％

15:45 スイス・失業率(12月) 2.3％ 2.3％

16:00 トルコ・失業率(10月) 13.8％

18:30 英・鉱工業生産指数(11月) 0％ 0.1％

18:30 英・商品貿易収支(11月) -117.00億ポンド -144.86億ポンド

20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(1月) 1.83％

21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(12月) 0.51％

22:30 加・失業率(12月) 5.9％

22:30 米・非農業部門雇用者数(12月) 16.8万人 26.6万人

22:30 米・失業率(12月) 3.5％ 3.5％

22:30 米・平均時給(12月) 3.1％ 3.1％

24:00 米・卸売在庫(11月)



中・新規人民元建て融資(12月、15日までに) 1兆3881億元

中・マネーサプライ(12月、15日までに)

中・資金調達総額(12月、15日までに) 1兆7547億元



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》