

*08:33JST 1/9

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（28745.09、+161.41）

・ナスダック総合指数は上昇（9129.24、+60.66)

・シカゴ日経225先物は上昇（23520、大阪比+370）

・1ドル109円10-20銭

・SOX指数は上昇（1867.59、+0.31）

・VIX指数は低下（13.45、-0.34）

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（23204.76、-370.96）

・米原油先物は下落（59.61、-3.09）

・米長期金利は上昇

・IR（統合リゾート）汚職拡大

・消費増税による景気下押し

・北朝鮮をめぐる地政学リスク

・香港デモ長期化

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・車名別新車販売（12月）

・東京オフィス空室率（12月）

・ファーストリテ<9983>など決算発表

・中国消費者物価指数（12月）

・独鉱工業生産（11月）

・ユーロ圏失業率（11月）

・米新規失業保険申請件数（先週）《ST》