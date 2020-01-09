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1/9の強弱材料

2020年1月9日 08:33

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記事提供元：フィスコ


*08:33JST 1/9
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（28745.09、+161.41）
・ナスダック総合指数は上昇（9129.24、+60.66)
・シカゴ日経225先物は上昇（23520、大阪比+370）
・1ドル109円10-20銭
・SOX指数は上昇（1867.59、+0.31）
・VIX指数は低下（13.45、-0.34）
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待

弱気材料
・日経平均は下落（23204.76、-370.96）
・米原油先物は下落（59.61、-3.09）
・米長期金利は上昇
・IR（統合リゾート）汚職拡大
・消費増税による景気下押し
・北朝鮮をめぐる地政学リスク
・香港デモ長期化

留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・車名別新車販売（12月）
・東京オフィス空室率（12月）
・ファーストリテ<9983>など決算発表
・中国消費者物価指数（12月）
・独鉱工業生産（11月）
・ユーロ圏失業率（11月）
・米新規失業保険申請件数（先週）《ST》

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