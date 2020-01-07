記事提供元：フィスコ
*10:26JST ウィルグループ---急騰、総還元性向目標の達成に向けて増配を発表
ウィルグループ<6089>は急騰。大発会の昨日は下げが目立っていたが、昨年12月末で自社株買いの取得期間が終了したことなどで、今後の需給緩和が想定される展開になったとみられる。一方、昨日の引け後には20年3月期配当予想の引き上げを発表、年間配当金は従来予想の18円から23円に引き上げており、本日は一転して押し目買いの動きが優勢に。増配は総還元性向目標である30％に沿った還元政策となる。《US》
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