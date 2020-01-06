マーケット RSS

 

セルソースは高値圏、20年10月期2桁増収増益予想

2020年1月6日 11:14

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

　セルソース<4880>(東マ)は、再生医療関連事業とコンシューマー事業を展開している。20年10月期2桁増収増益予想である。収益拡大を期待したい。株価は高値圏だ。IPO後の落ち着きどころを探る段階だが、自律調整を交えながら上値を試す可能性がありそうだ。

■再生医療関連事業とコンシューマー事業を展開

　19年10月東証マザーズに新規上場した。再生医療関連事業とコンシューマー事業を展開している。

　再生医療関連事業は、脂肪由来幹細胞加工受託サービスや血液由来加工受託サービスなどの加工受託サービス、再生医療等安全性確保法に基づく医療機関の各種書類作成を支援する再生医療等法規対応サポートサービス、医療機関が患者から脂肪を採取するために必要となる機器を販売する医療機器販売を行っている。コンシューマー事業は、化粧品ブランド「シグナリフト」の美容液など一般消費者向け化粧品の製造販売、美顔器の通信販売を行っている。

■20年10月期2桁増収増益予想

　20年10月期業績(非連結)予想は、売上高が19年10月期比22.4%増の19億72百万円、営業利益が11.9%増の3億65百万円、経常利益が20.6%増の3億65百万円、純利益が17.6%増の2億34百万円としている。

　再生医療関連事業は提携医療機関数の増加など、コンシューマー事業は「シグナリフト」の販売強化などで、いずれも伸長する見込みだ。収益拡大を期待したい。

■株価は高値圏

　株価は高値圏だ。IPO後の落ち着きどころを探る段階だが、自律調整を交えながら上値を試す可能性がありそうだ。12月30日の終値は1万1300円、時価総額は約225億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
【特集】金価格関連株に注目、穴株は金庫株、メガバンク株は逆張りも一考の余地（2019/08/19）
【特集】「究極のディフェンシブ株」はこれだ！ラッキーセブン銘柄（2019/08/13）
【編集長の視点】ＪＳＳは反落も２ケタ増益転換の１Ｑ業績見直しに２０２０東京五輪関連人気が加わり押し目買い妙味（2019/09/02）
【特集】「全米オープンテニス大会」と「ラグビー・ワールドカップ」のスポーツ・イベント関連銘柄を探る（2019/08/05）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 恵和は高値更新の展開、19年12月期大幅増益予想
  2. JXTG　大幅反発、中東情勢の緊迫化を背景に原油相場が上昇
  3. 下落、23000円が下値抵抗帯／日経225・本日の想定レンジ
  4. 大野芳政：アナリストが教える「株価レーティングで儲ける！」副業時代の投資術【FISCOソーシャルレポーター】
  5. 三竿郁夫氏：「地球環境とEV ～2020年多様化するEVビジネス～」【FISCOソーシャルレポーター】
  1. 恵和は高値更新の展開、19年12月期大幅増益予想
  2. 【異説・新年相場展望】2020年は敵対的M&A、経営統合、業界再編など内部留保のマグマが噴き出し急浮上銘柄も
  3. 【新春注目銘柄】東芝:構造改善の第1フェーズから高収益基盤構築の第2フェーズ入り
  4. 【新春活躍期待の注目銘柄】両毛システムズは大化けの素地十分
  5. NY原油：大幅高、中東情勢の緊迫化で原油供給不安
  1. 個人投資家・有限亭玉介：2020年に向けてお宝銘柄となるか…直近の注目株【FISCOソーシャルレポーター】
  2. 恵和は高値更新の展開、19年12月期大幅増益予想
  3. 【異説・新年相場展望】2020年は敵対的M&A、経営統合、業界再編など内部留保のマグマが噴き出し急浮上銘柄も
  4. 【新春注目銘柄】東芝:構造改善の第1フェーズから高収益基盤構築の第2フェーズ入り
  5. 3大デベロッパー株との付き合い方

広告

写真で見るニュース

  • しぶんぎ座流星群と放射点 (c) 国立天文台 天文情報センター
  • ドライブレコーダー補助バッテリーMIGHTYCELL EN12000（画像：ALinks発表資料より）
  • 18日にオープンするタグボート大正（大阪市発表資料より）
  • アルマ望遠鏡によって観測された星形成銀河「MAMBO-9」の電波画像。2つの部分で構成される銀河は、合体の途上にあるという。(c) ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), C.M. Casey et al.; NRAO/AUI/NSF, B. Saxton
  • 三菱・ekクロス Tプラスエディション（画像: 三菱自動車発表資料より）
  • 「LOVOT」のイメージ。（画像：ニュー・オータニ発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

新型トヨタ・ヤリス（画像: トヨタ自動車の発表資料より）

新(真)「羊の皮を被った狼」トヨタ・ヤリスGR　直3気筒 1.6Lターボ 燃費36.0km/L (2/3)

新型トヨタ・ヤリス（画像: トヨタ自動車の発表資料より）

新(真)「羊の皮を被った狼」トヨタ・ヤリスGR　直3気筒 1.6Lターボ 燃費36.0km/L (1/3)

「SQ-2」の稼働イメージ。（画像: SEQSENSEの発表資料より）

業務用ロボット、競争時代の夜明け (下)

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. 図解・最新 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 日経業界地図 2020年版