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NY原油：大幅高、中東情勢の緊迫化で原油供給不安

2020年1月4日 07:47

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記事提供元：フィスコ


*07:47JST NY原油：大幅高、中東情勢の緊迫化で原油供給不安
NYMEX原油2月限終値：63.05 ↑1.87

3日のNY原油先物2月限は大幅高。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は前日比+1.87ドルの63.05ドルで通常取引を終えた。時間外取引を含めた取引レンジは61.13ドル−64.09ドル。米国とイランの軍事衝突の可能性が浮上しており、中東産原油の供給不安が生じていることが要因。通常取引開始前の時間外取引で64.09ドルまで上昇した。ただ、米供給管理協会（ISM）が3日公表した昨年12月の製造業景気指数は2009年6月以来となる47.2に低下したことから、原油先物は62ドル台に下げる場面があった。《FA》

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