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米国株は上昇、2020年初日は世界経済の成長期待が強まる（2日）

2020年1月3日 06:53

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記事提供元：フィスコ


*06:53JST 米国株は上昇、2020年初日は世界経済の成長期待が強まる（2日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（2日）
MAR20
Ｏ 23465（ドル建て）
Ｈ 23790
Ｌ 23450
Ｃ 23710 大証比+70（イブニング比+260）
Vol 6544


MAR20
Ｏ 23445（円建て）
Ｈ 23770
Ｌ 23420
Ｃ 23690 大証比+50（イブニング比+240）
Vol 26946

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（2日）
ソフトバンクG<9984>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、ＨＯＹＡ<7
741>、デンソー<6902>、資生堂<4911>、富士通<6702>など、対東証比較（1ドル108.54円換
算）で全般堅調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 （TM） トヨタ 142.24 1.70 7719 5
9432 （NTTYY） NTT 50.94 0.44 2765 8
9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 21.99 0.45 4774 18
6954 （FANUY） ファナック 18.73 0.31 20325 -5
6758 （SNE） ソニー 69.06 1.06 7496 95
8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.45 0.02 592 -1.2
9983 （FRCOY） ファーストリテイ 59.94 0.28 65064 64
7974 （NTDOY） 任天堂 50.69 0.79 44015 45
7267 （HMC） ホンダ 28.64 0.33 3109 10
8316 （SMFG） 三井住友 7.47 0.06 4054 16
8058 （MSBHY） 三菱商 53.44 0.44 2900 0
8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 56.25 0.51 6105 -14
8411 （MFG） みずほＦＧ 3.09 0.00 168 -0.3
8001 （ITOCY） 伊藤忠 46.58 0.37 2528 -6.5
7751 （CAJ） キヤノン 27.56 0.21 2991 4.5
7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 96.50 0.10 10474 24
6902 （DNZOY） デンソー 22.98 0.40 4990 24
8031 （MITSY） 三井物 356.76 2.38 1936 -10
6503 （MIELY） 三菱電 27.63 0.41 1499 0.5
4911 （SSDOY） 資生堂 72.04 1.17 7820 38
5108 （BRDCY） ブリヂストン 18.64 0.15 4046 -24
8802 （MITEY） 菱地所 19.25 0.20 2089 -0.5
4901 （FUJIY） 富士フイルム 48.38 0.28 5251 21
7201 （NSANY） 日産自 11.64 0.08 632 -4.1
6301 （KMTUY） コマツ 24.44 0.40 2652 10
4523 （ESALY） エーザイ 75.15 0.72 8157 -47
8591 （IX） オリックス 83.97 0.56 1823 12
9735 （SOMLY） セコム 22.46 0.20 9753 -24
1925 （DWAHY） 大和ハウス 31.12 0.28 3378 -12
2503 （KNBWY） キリン 22.02 0.20 2390 0
6702 （FJTSY） 富士通 19.02 0.28 10322 52
7270 （FUJHY） SUBARU 12.45 0.10 2703 -10.5
8053 （SSUMY） 住友商 14.86 0.08 1613 -11
8604 （NMR） 野村ＨＤ 5.21 0.05 565 1.6
3407 （AHKSY） 旭化成 22.86 0.32 1241 7
8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.96 0.03 4298 -39
1928 （SKHSY） 積水ハウス 21.51 0.21 2335 1.5
6762 （TTDKY） ＴＤＫ 114.26 1.60 12402 12
6645 （OMRNY） オムロン 59.14 1.13 6419 -1
3938 （LN） LINE 49.11 0.10 5330 -20
6723 （RNECY） ルネサス 3.47 0.05 753 3
9202 （ALNPY） ＡＮＡ 6.55 0.03 3555 -87
3402 （TRYIY） 東レ 13.68 0.22 742 0.9
7202 （ISUZY） いすゞ 12.00 0.00 1302 3
6586 （MKTAY） マキタ 35.26 0.45 3827 17
1801 （TISCY） 大成建 10.80 0.72 4689 144
6988 （NDEKY） 日東電 28.38 0.23 6161 -19
6479 （MNBEY） ミネベア 42.00 -0.35 2279 2
7912 （DNPLY） 大日印 13.59 0.13 2950 -10
6753 （SHCAY） シャープ 3.82 0.06 1656 -29
（時価総額上位50位、1ドル108.54円換算）


「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（2日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
1801 （TISCY） 大成建 10.80 4689 144 3.17
8303 （SKLKY） 新生銀 3.16 1712 37 2.21
6758 （SNE） ソニー 69.06 7496 95 1.28
8591 （IX） オリックス 83.97 1823 12 0.66
3407 （AHKSY） 旭化成 22.86 1241 7 0.57

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（2日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
9202 （ALNPY） ＡＮＡ 6.55 3555 -87 -2.39
6361 （EBCOY） 荏原 15.05 3267 -58 -1.74
6753 （SHCAY） シャープ 3.82 1656 -29 -1.72
1812 （KAJMY） 鹿島 13.21 1434 -24 -1.65
3401 （TINLY） 帝人 18.57 2016 -29 -1.42


「米国株式市場概況」（2日）
ＮＹＤＯＷ
終値：28868.80 前日比：330.36
始値：28638.97 高値：28872.80 安値：28627.77
年初来高値：28872.80 年初来安値：22638.41
前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ
終値：9092.19 前日比：119.58
始値：9039.46 高値：9093.43 安値：9010.89
年初来高値：9093.43 年初来安値：6457.13
前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００
終値：3257.85 前日比：27.07
始値：3244.67 高値：3258.14 安値：3235.53
年初来高値：3258.14 年初来安値：2443.96
前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 2.328％ 米10年国債 1.875％


NY株式相場は上昇。ダウ平均は330.36ドル高の28868.80、ナスダックは119.58ポイント高
の9092.19で取引を終了した。中国人民銀行が預金準備率の引き下げを発表したことが好感
され、アジア・欧州株がほぼ全面高となり、買いが先行。世界経済の成長期待から終日堅調
推移となった。セクター別では資本財やテクノロジー・ハード・機器が上昇する一方で、不
動産や公益事業が軟調。
半導体のアドバンスド・マイクロ・デバイシズ(AMD)は、野村証券による目標株価引き上げ上
昇。電気自動車のテスラ(TSLA)も一部アナリストによる目標株価引き上げを受け堅調推移。
ファストフードのチポトレ・メキシカン・グリル(CMG)は、一部メニューを再提供することを
発表し買われた。
2019年に80％超す上昇となった携帯端末のアップル(AAPL)は、新年初日も続伸し株価は節目
となる300ドルを上回った。

Horiko Capital Management LLC《FA》

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