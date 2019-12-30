12/30の強弱材料

記事提供元：フィスコ
*08:12JST 12/30
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（28645.26、+23.87）
・米原油先物は上昇（61.72、+0.04）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・日経平均は下落（23837.72、-87.20）
・ナスダック総合指数は下落（9006.62、-15.77)
・シカゴ日経225先物は下落（23770、大阪比-70）
・1ドル109円40-50銭
・SOX指数は下落（1858.59、-5.90）
・VIX指数は上昇（13.43、+0.78）
・消費増税による景気下押し
・IR（統合リゾート）汚職
・北朝鮮をめぐる軍事的緊張
・香港デモ長期化
留意事項
・東証大納会
・米シカゴ購買部協会景気指数（12月）
・米中古住宅販売成約指数（11月）
・フィリピン市場は休場
・イタリア市場は短縮取引《ST》
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