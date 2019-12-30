12/30の強弱材料



*08:12JST 12/30

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（28645.26、+23.87）

・米原油先物は上昇（61.72、+0.04）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（23837.72、-87.20）

・ナスダック総合指数は下落（9006.62、-15.77)

・シカゴ日経225先物は下落（23770、大阪比-70）

・1ドル109円40-50銭

・SOX指数は下落（1858.59、-5.90）

・VIX指数は上昇（13.43、+0.78）

・消費増税による景気下押し

・IR（統合リゾート）汚職

・北朝鮮をめぐる軍事的緊張

・香港デモ長期化

留意事項

・東証大納会

・米シカゴ購買部協会景気指数（12月）

・米中古住宅販売成約指数（11月）

・フィリピン市場は休場

・イタリア市場は短縮取引《ST》