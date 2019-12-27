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「芦別温泉 おふろcafe 星遊館」北海道1号店が芦別に

2019年12月27日 19:33

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記事提供元：ファッションプレス

　「芦別温泉 おふろcafe 星遊館」が2019年12月23日(月)、北海道・芦別市にグランドオープンした。

■北海道初の「おふろcafe」が芦別市にオープン

　全国で7店舗目、北海道では初の「おふろcafe」となる「芦別温泉 おふろcafe 星遊館」は、「星の降る里」というキャッチフレーズを持つ芦別の歴史と豊かな自然をテーマに、旧「芦別温泉スターライトホテル星遊館」をリニューアルした温浴施設。

　無数の本が並ぶ本棚に囲まれた館内では、お風呂上がりに無料の挽きたてコーヒーを楽しんだり、5,000冊を超える漫画・雑誌を読んだり、あるいは仕事に励んだりと、芦別の温泉に癒されながら、ゆったりと自分の時間が過ごせる。

■2種の源泉が楽しめる浴場

　施設自慢の源泉は、「含硫黄‐ナトリウム・マグネシウム‐炭素水素塩冷鉱泉」と「含硫黄‐ナトリウム‐炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉」の2種類。芦別の大自然を望む露天風呂や、サウナとセットで利用したい特濃の「含硫黄‐ナトリウム‐炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉」の水風呂も用意されている。

■施設情報

　「芦別温泉 おふろcafe 星遊館」
「満天の星空を堪能するおふろcafeリゾート 芦別温泉スターライトホテル」※併設
オープン日：2019年12月23日(月)
住所：北海道芦別市旭町油谷1(地上6階建、併設ホテルは69部屋)
営業時間：6:00〜22:00(最終入館21:00)

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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