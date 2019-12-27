「芦別温泉 おふろcafe 星遊館」北海道1号店が芦別に

記事提供元：ファッションプレス
「芦別温泉 おふろcafe 星遊館」が2019年12月23日(月)、北海道・芦別市にグランドオープンした。
■北海道初の「おふろcafe」が芦別市にオープン
全国で7店舗目、北海道では初の「おふろcafe」となる「芦別温泉 おふろcafe 星遊館」は、「星の降る里」というキャッチフレーズを持つ芦別の歴史と豊かな自然をテーマに、旧「芦別温泉スターライトホテル星遊館」をリニューアルした温浴施設。
無数の本が並ぶ本棚に囲まれた館内では、お風呂上がりに無料の挽きたてコーヒーを楽しんだり、5,000冊を超える漫画・雑誌を読んだり、あるいは仕事に励んだりと、芦別の温泉に癒されながら、ゆったりと自分の時間が過ごせる。
■2種の源泉が楽しめる浴場
施設自慢の源泉は、「含硫黄‐ナトリウム・マグネシウム‐炭素水素塩冷鉱泉」と「含硫黄‐ナトリウム‐炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉」の2種類。芦別の大自然を望む露天風呂や、サウナとセットで利用したい特濃の「含硫黄‐ナトリウム‐炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉」の水風呂も用意されている。
■施設情報
「芦別温泉 おふろcafe 星遊館」
「満天の星空を堪能するおふろcafeリゾート 芦別温泉スターライトホテル」※併設
オープン日：2019年12月23日(月)
住所：北海道芦別市旭町油谷1(地上6階建、併設ホテルは69部屋)
営業時間：6:00〜22:00(最終入館21:00)
スポンサードリンク
スポンサードリンク
旅行・レジャーの最新ニュース
- マクセル アクアパーク品川「ネイキッド スノウ アクアリウム」雪が舞い降る“海のスノードーム” 12/22 20:42
- ヒルトン日本初ビーチリゾートホテル「ヒルトン沖縄瀬底リゾート」全室オーシャンビュー 12/21 19:24
- 光の演出と美食のイベント「名古屋城夜会 by 1→10」巨大歴史絵巻のプロジェクションマッピング 12/20 09:15
- 最果タヒの詩を散りばめた“言葉の宿泊体験”「詩のホテル。」ホテルシー京都にて 12/19 17:59
- スイーツデコアート展「お菓子の美術館」長崎ハウステンボスで 12/13 18:50
広告
広告
- 【令和最新版&充電式】 加湿器 卓上 超音波式 USB 大容量 350ml 卓上加湿器 除菌 7色LEDライト 静か 空気浄化機 持ち運び便利 オフィス 子供部屋 車載 家庭用 花粉対策に 乾燥防止 空焚き防止 (ホワイト)
- SALONIA サロニア ストレートアイロン 海外対応 24mm
- ティファール 電気ケトル
- シャープ 加湿 空気清浄機 プラズマクラスター 7000 スタンダード 13畳 / 空気清浄 23畳 花粉 ホワイト KC-Hシリーズ
- iwoly 掃除機 サイクロン 600W 超強力吸引 軽量 コード式 スティッククリーナー＆ハンディクリーナー HEPAフィルター 5Mコード付き 壁掛け スティック 掃除機