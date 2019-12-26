トラヤカフェのバレンタイン2020、シナモン×チョコのひとくち羊羹&あんペーストショコラショー

とらや(TORAYA)が手掛ける「トラヤカフェ(TORAYA CAFÉ)」は、バレンタイン限定コレクションを期間限定で販売する。
■トラヤカフェのバレンタインコレクション
あんを使ったスイーツを提供するトラヤカフェでは、あんとチョコレートの組み合わせが楽しめるバレンタインコレクションが多数展開される。
■ヨウカンアラカルト[チョコシナモン・抹茶・キャラメル]
ひとくちサイズの羊羹「ヨウカンアラカルト」。トラヤカフェの人気メニュー「あずきとカカオのフォンダン」をイメージし、シナモンを効かせた「チョコシナモン」、香り豊かな「抹茶」、フランス産の塩を使い塩キャラメルをイメージした「キャラメル」の3種類の味が提供される。
■あんペーストショコラショー
「あんペーストショコラショー」は、ビーントゥバーチョコレート専門店「ミニマル(Minimal)」の稀少なインド産シングルオリジンチョコレートを使用した、トラヤカフェでしか味わえないショコラショーだ。ひとくち目に希少なチョコレートのフルーティーな酸味を堪能したあとは、あんペーストを混ぜて濃厚な味わいを堪能できる。
■あんペースト[チョコレートとプラリネノワゼット]
華やかな香りのヘーゼルナッツのプラリネペーストで、あんとチョコレートをリッチにまとめた「あんペースト[チョコレートとプラリネノワゼット]」。トーストやパンケーキなどにつけて自分好みに楽しめる。
■あずきとカカオのフォンダン クリームサンド
「あずきとカカオのフォンダン クリームサンド」は、トラヤカフェの「あずきとカカオのフォンダン」にチーズクリームを合わせたスティックサンド。手軽に味わえるサイズ感が嬉しい一品だ。
■ウィンターギフト
2020年1月9日(木)までの期間、数量限定で4種類の焼菓子が入った詰合せのウィンターギフトも販売される。金の箔押しロゴが入った特別な掛紙を使用した詰合せは贈り物にぴったりだ。
【詳細】
トラヤカフェのバレンタイン
＜展開メニュー＞
■ヨウカンアラカルト[チョコシナモン・抹茶・キャラメル]
販売期間：2020年1月10日(金)〜3月末予定
価格：6個入 897 円(税込)
販売店舗：あんスタンド北青山店、あんスタンド新宿店、トラヤカフェ青山店、あんスタンド銀座店、オンラインショップ
■あんペーストショコラショー
販売期間：2020年1月10日(金)〜2020年2月17日(月)
価格：691円(税込)
販売店舗：あんスタンド北青山店、あんスタンド新宿店、あんスタンド銀座店
■あんペースト[チョコレートとプラリネノワゼット]
販売期間：2020年1月10日(金)〜2020年2月中旬予定
価格：1,080円(税込)
販売店舗：あんスタンド北青山店、あんスタンド新宿店、あんスタンド銀座店、トラヤカフェ青山店
■あずきとカカオのフォンダン クリームサンド
販売期間：2020年1月10日(金)〜2020年2月17日(月)
価格：331円(税込)
販売店舗：あんスタンド北青山店、あんスタンド新宿店
■ウィンターギフト
販売期間：販売中〜2020年1月9日(木) ※数量限定
価格：焼菓子・あんペースト詰合せ 3,894円(税込)/焼菓子詰合せ 5,948円(税込)
販売店舗：あんスタンド北青山店、あんスタンド新宿店、トラヤカフェ青山店
※あんスタンド新宿店は2020年2月17日(月)休業
スポンサードリンク
スポンサードリンク
お菓子・スイーツの最新ニュース
- あべのハルカス近鉄本店のバレンタイン、日本初登場含む約140ブランドのチョコレートが集結 12/23 22:04
- 東京ソラマチ「いちごフェア」苺タピオカソフトやモンブランなどスイーツ、苺の手毬寿司やパスタも 12/23 22:03
- ピエール・エルメ・パリの“ローズ香る”ゴーフルやマカロンセット、渋谷スクランブルスクエア限定で 12/23 22:02
- 品川プリンスホテル“プティスイーツ”で楽しむいちごデザートブッフェ、ジュレやココットパイなど 12/23 21:59
- グランド ハイアット 福岡、いちごデザートビュッフェ開催 12/23 08:28
広告
広告
- 【令和最新版&充電式】 加湿器 卓上 超音波式 USB 大容量 350ml 卓上加湿器 除菌 7色LEDライト 静か 空気浄化機 持ち運び便利 オフィス 子供部屋 車載 家庭用 花粉対策に 乾燥防止 空焚き防止 (ホワイト)
- iwoly 掃除機 サイクロン 600W 超強力吸引 軽量 コード式 スティッククリーナー＆ハンディクリーナー HEPAフィルター 5Mコード付き 壁掛け スティック 掃除機
- SALONIA サロニア ストレートアイロン 海外対応 24mm
- シャープ 加湿 空気清浄機 プラズマクラスター 7000 スタンダード 13畳 / 空気清浄 23畳 花粉 ホワイト KC-Hシリーズ
- ティファール 電気ケトル