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トラヤカフェのバレンタイン2020、シナモン×チョコのひとくち羊羹&あんペーストショコラショー

2019年12月26日 18:06

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記事提供元：ファッションプレス

　とらや(TORAYA)が手掛ける「トラヤカフェ(TORAYA CAFÉ)」は、バレンタイン限定コレクションを期間限定で販売する。

■トラヤカフェのバレンタインコレクション

　あんを使ったスイーツを提供するトラヤカフェでは、あんとチョコレートの組み合わせが楽しめるバレンタインコレクションが多数展開される。

■ヨウカンアラカルト[チョコシナモン・抹茶・キャラメル]

　ひとくちサイズの羊羹「ヨウカンアラカルト」。トラヤカフェの人気メニュー「あずきとカカオのフォンダン」をイメージし、シナモンを効かせた「チョコシナモン」、香り豊かな「抹茶」、フランス産の塩を使い塩キャラメルをイメージした「キャラメル」の3種類の味が提供される。

■あんペーストショコラショー

　「あんペーストショコラショー」は、ビーントゥバーチョコレート専門店「ミニマル(Minimal)」の稀少なインド産シングルオリジンチョコレートを使用した、トラヤカフェでしか味わえないショコラショーだ。ひとくち目に希少なチョコレートのフルーティーな酸味を堪能したあとは、あんペーストを混ぜて濃厚な味わいを堪能できる。

■あんペースト[チョコレートとプラリネノワゼット]

　華やかな香りのヘーゼルナッツのプラリネペーストで、あんとチョコレートをリッチにまとめた「あんペースト[チョコレートとプラリネノワゼット]」。トーストやパンケーキなどにつけて自分好みに楽しめる。

■あずきとカカオのフォンダン クリームサンド

　「あずきとカカオのフォンダン クリームサンド」は、トラヤカフェの「あずきとカカオのフォンダン」にチーズクリームを合わせたスティックサンド。手軽に味わえるサイズ感が嬉しい一品だ。

■ウィンターギフト

　2020年1月9日(木)までの期間、数量限定で4種類の焼菓子が入った詰合せのウィンターギフトも販売される。金の箔押しロゴが入った特別な掛紙を使用した詰合せは贈り物にぴったりだ。

【詳細】
トラヤカフェのバレンタイン
＜展開メニュー＞

■ヨウカンアラカルト[チョコシナモン・抹茶・キャラメル]

販売期間：2020年1月10日(金)〜3月末予定
価格：6個入 897 円(税込)
販売店舗：あんスタンド北青山店あんスタンド新宿店トラヤカフェ青山店あんスタンド銀座店、オンラインショップ

■あんペーストショコラショー

販売期間：2020年1月10日(金)〜2020年2月17日(月)
価格：691円(税込)
販売店舗：あんスタンド北青山店、あんスタンド新宿店、あんスタンド銀座店

■あんペースト[チョコレートとプラリネノワゼット]

販売期間：2020年1月10日(金)〜2020年2月中旬予定
価格：1,080円(税込)
販売店舗：あんスタンド北青山店、あんスタンド新宿店、あんスタンド銀座店、トラヤカフェ青山店

■あずきとカカオのフォンダン クリームサンド

販売期間：2020年1月10日(金)〜2020年2月17日(月)
価格：331円(税込)
販売店舗：あんスタンド北青山店、あんスタンド新宿店

■ウィンターギフト

販売期間：販売中〜2020年1月9日(木) ※数量限定
価格：焼菓子・あんペースト詰合せ 3,894円(税込)/焼菓子詰合せ 5,948円(税込)
販売店舗：あんスタンド北青山店、あんスタンド新宿店、トラヤカフェ青山店

※あんスタンド新宿店は2020年2月17日(月)休業

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワードチョコレートとらやバレンタイントラヤカフェ

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