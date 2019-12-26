記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：建設工事受注、住宅着工件数、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
14:00 建設工事受注(11月) 6.4％
14:00 住宅着工件数(11月) -7.8％ -7.4％
黒田日銀総裁が経団連審議員会で講演
スポーツフィールドが東証マザーズに新規上場(公開価格:2730円)
＜海外＞
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(12月22日まで1カ月間) 0.87％
21:00 米・MBA住宅ローン申請指数(先週) -5.0％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 23.4万件
欧・株式市場は休場(ボクシング・デー)
英・株式市場は休場(ボクシング・デー)
香港・株式市場は休場(The first weekday after Christmas Day)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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