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今日の注目スケジュール：建設工事受注、住宅着工件数、米新規失業保険申請件数など

2019年12月26日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：建設工事受注、住宅着工件数、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
14:00　建設工事受注(11月)　　6.4％
14:00　住宅着工件数(11月)　-7.8％　-7.4％


黒田日銀総裁が経団連審議員会で講演

スポーツフィールドが東証マザーズに新規上場(公開価格:2730円)


＜海外＞
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(12月22日まで1カ月間)　　0.87％
21:00　米・MBA住宅ローン申請指数(先週)　　-5.0％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　23.4万件


欧・株式市場は休場(ボクシング・デー)

英・株式市場は休場(ボクシング・デー)

香港・株式市場は休場(The first weekday after Christmas Day)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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