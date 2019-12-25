*10:53JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ボルテージ、カオナビなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月25日 10:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3823> アクロディア 7143600 224120 3087.40% 13.56%
<6387> サムコ 498100 68560 626.52% 20.47%
<4439> 東名 44000 7900 456.96% 5.43%
<7074> 247 790200 149680 427.93% 2.53%
<6196> ストライク 556000 118920 367.54% 11.63%
<4594> ブライトパス 1099500 236960 364.00% 5.41%
<7061> 日本ホスピスHD 98900 23240 325.56% 3.28%
<3341> 日本調剤 65400 16380 299.27% 4.6%
<1571> 日経インバ 320860 106793.4 200.45% 0.14%
<4317> レイ 272800 106820 155.38% 3.49%
<6255> エヌピーシー 4206400 1916560 119.48% 13.01%
<1899> 福田組 47400 21780 117.63% -1.17%
<7649> スギHD 317100 147640 114.78% -6.02%
<8227> しまむら 301700 146060 106.56% -6.98%
<2925> ピックルス 128900 63980 101.47% -8.57%
<4435>* カオナビ 49500 24640 100.89% 8.81%
<6666> リバーエレテク 345900 190740 81.35% 5.95%
<3199> 綿半HD 57500 31860 80.48% -2.06%
<3639>* ボルテージ 4727700 2639440 79.12% 16.17%
<4772> ストリームM 5424200 3100500 74.95% 22.08%
<6580> ライトアップ 75900 43680 73.76% 3.21%
<3664> モブキャスト 2504000 1536620 62.96% 3.02%
<4813> ACCESS 173100 108340 59.77% 2.72%
<1447> ITbookHD 961000 609280 57.73% 5.36%
<1488> 大和Jリート 9540 6136 55.48% -0.09%
<6306> 日工 310000 200440 54.66% -3%
<6721>* ウインテスト 867900 576980 50.42% 6.47%
<1805c 飛島建 117100 81320 44.00% -1.08%
<3652> DMP 24900 17600 41.48% 2.39%
<6266> タツモ 168600 119860 40.66% 4.62%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《HI》
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