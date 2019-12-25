マーケット RSS

 

出来高変化率ランキング（10時台）～ボルテージ、カオナビなどがランクイン

2019年12月25日 10:53

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*10:53JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ボルテージ、カオナビなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月25日　10:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3823> アクロディア　　　 　7143600 　224120　 3087.40% 13.56%
<6387> サムコ　　　　　　 　498100 　68560　 626.52% 20.47%
<4439> 東名　　　　　　　 　44000 　7900　 456.96% 5.43%
<7074> 247　　　　　　 　790200 　149680　 427.93% 2.53%
<6196> ストライク　　　　 　556000 　118920　 367.54% 11.63%
<4594> ブライトパス　　　 　1099500 　236960　 364.00% 5.41%
<7061> 日本ホスピスHD　 　98900 　23240　 325.56% 3.28%
<3341> 日本調剤　　　　　 　65400 　16380　 299.27% 4.6%
<1571> 日経インバ　　　　 　320860 　106793.4　 200.45% 0.14%
<4317> レイ　　　　　　　 　272800 　106820　 155.38% 3.49%
<6255> エヌピーシー　　　 　4206400 　1916560　 119.48% 13.01%
<1899> 福田組　　　　　　 　47400 　21780　 117.63% -1.17%
<7649> スギHD　　　　　 　317100 　147640　 114.78% -6.02%
<8227> しまむら　　　　　 　301700 　146060　 106.56% -6.98%
<2925> ピックルス　　　　 　128900 　63980　 101.47% -8.57%
<4435>* カオナビ　　　　　 　49500 　24640　 100.89% 8.81%
<6666> リバーエレテク　　 　345900 　190740　 81.35% 5.95%
<3199> 綿半HD　　　　　 　57500 　31860　 80.48% -2.06%
<3639>* ボルテージ　　　　 　4727700 　2639440　 79.12% 16.17%
<4772> ストリームM　　　 　5424200 　3100500　 74.95% 22.08%
<6580> ライトアップ　　　 　75900 　43680　 73.76% 3.21%
<3664> モブキャスト　　　 　2504000 　1536620　 62.96% 3.02%
<4813> ACCESS　　　 　173100 　108340　 59.77% 2.72%
<1447> ITbookHD　 　961000 　609280　 57.73% 5.36%
<1488> 大和Jリート　　　 　9540 　6136　 55.48% -0.09%
<6306> 日工　　　　　　　 　310000 　200440　 54.66% -3%
<6721>* ウインテスト　　　 　867900 　576980　 50.42% 6.47%
<1805c 飛島建　　　　　　 　117100 　81320　 44.00% -1.08%
<3652> DMP　　　　　　 　24900 　17600　 41.48% 2.39%
<6266> タツモ　　　　　　 　168600 　119860　 40.66% 4.62%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《HI》

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油：続伸で61.11ドル、主要産油国による減産体制への期待残る
  2. NY原油：小幅高で60.52ドル、需給良好との見方は変わらず
  3. 前日に動いた銘柄 part1 千趣会、タカラトミー、ユニゾHDなど
  4. FUJI　大幅反発、受注好調来期業績回復を想定で国内証券が格上げ
  5. 出光興産　シグナル転換が近づく
  1. 3大デベロッパー株との付き合い方
  2. NY原油：反落、米国の石油掘削装置の稼働数が増加
  3. 【特集】経済対策関連株、半導体・5G関連のハイテク株にアプローチ
  4. NATTY　SWANKYは反発の動き、20年6月期大幅増収増益予想
  5. NY原油：小幅反落で60.93ドル、米週次統計で原油在庫が予想ほど減らず
  1. NY原油：反落、OPEC総会での協調減産の可能性低い
  2. ノーリツがシステムキッチンなどからの撤退を発表しクリナップに注目集まる
  3. 3メガバンクを株式投資の対象とする場合の一考察
  4. 自衛隊・元統合幕僚長 岩崎茂氏インタビュー これから日本は韓国とどう向き合うべきか vol.1【フィスコ 株・..
  5. 3大デベロッパー株との付き合い方

広告

写真で見るニュース

  • クロスゲート金沢のイメージ（オリックス発表資料より）
  • フェラーリの最新モデル・ローマ（画像: フェラーリ発表資料より）
  • 新型車ヤリス（写真：トヨタ自動車発表資料より）
  • （画像: 日産自動車の発表資料より）
  • 日本から名称を提案した系外惑星系の星野写真（c) 大西浩次
  • スカイライン400R（画像: 日産自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

緊急度判定支援システムの共同研究の概念図（画像：日立製作所の発表資料より）

AIが119番通報の緊急度判定を支援　京都橘大と日立が共同研究

フリーアドレスとなっているカルビーの本社オフィス（画像: カルビーの発表資料より）

カルビーが取り組んだ「働き方」改革、そして今

日本カー・オブ・ザ・イヤー2019-2020のトヨタ・RAV4（画像: トヨタ自動車の発表資料より）

【2019年末企画】カーオブザイヤー・10ベストカーから見える2019年の世界の自動車 (3/3)

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  2. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  3. 山崎元の“やってはいけない"資産運用 もう銀行・証券会社にだまされない! (TJMOOK)
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 図解・最新 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!