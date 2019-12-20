12/19の強弱材料



*08:10JST 12/19

[強弱材料]

強気材料

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・NYダウは上昇（28376.96、+137.68）

・ナスダック総合指数は上昇（8887.22、+59.48)

・1ドル109円30-40銭

・SOX指数は上昇（1834.97、+14.68）

・VIX指数は低下（12.50、-0.08）

・米原油先物は上昇（61.18、+0.33）

・米長期金利は低下

弱気材料

・日経平均は下落（23864.85、-69.58）

・シカゴ日経225先物は下落（23785、大阪比-45）

・トランプ米大統領の弾劾問題

・消費増税の景気下押し

・香港デモ長期化

留意事項

・毎月勤労統計確報値（10月）

・全国消費者物価指数（11月）

・日銀資金循環統計速報（7-9月期）

・全国百貨店売上高（11月）

・食品スーパー売上高（11月）

・月例経済報告（11月）

・2020年度予算が閣議決定

・コンビニエンスストア売上高（11月）

・スペースマーケットが東証マザーズに新規上場

・INCLUSIVEが東証マザーズに新規上場

・ユーロ圏消費者信頼感指数（12月）

・米個人所得と個人消費支出（11月）

・米ミシガン大学消費者態度指数（12月）《ST》