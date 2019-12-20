12/19の強弱材料

記事提供元：フィスコ
*08:10JST 12/19
[強弱材料]
強気材料
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・NYダウは上昇（28376.96、+137.68）
・ナスダック総合指数は上昇（8887.22、+59.48)
・1ドル109円30-40銭
・SOX指数は上昇（1834.97、+14.68）
・VIX指数は低下（12.50、-0.08）
・米原油先物は上昇（61.18、+0.33）
・米長期金利は低下
弱気材料
・日経平均は下落（23864.85、-69.58）
・シカゴ日経225先物は下落（23785、大阪比-45）
・トランプ米大統領の弾劾問題
・消費増税の景気下押し
・香港デモ長期化
留意事項
・毎月勤労統計確報値（10月）
・全国消費者物価指数（11月）
・日銀資金循環統計速報（7-9月期）
・全国百貨店売上高（11月）
・食品スーパー売上高（11月）
・月例経済報告（11月）
・2020年度予算が閣議決定
・コンビニエンスストア売上高（11月）
・スペースマーケットが東証マザーズに新規上場
・INCLUSIVEが東証マザーズに新規上場
・ユーロ圏消費者信頼感指数（12月）
・米個人所得と個人消費支出（11月）
・米ミシガン大学消費者態度指数（12月）《ST》
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