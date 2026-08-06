『進撃の巨人3』12月10日発売決定、エディション詳細とSwitch 2版の注意点

コーエーテクモゲームスは、ω-Force（オメガフォース）が開発する『進撃の巨人3』を2026年12月10日に発売すると発表した。対応機種はPlayStation 5、Nintendo Switch 2、Xbox Series X|S、PC（Steam）。ダウンロード版の予約受付も始まったが、Nintendo Switch 2版の予約は後日開始される予定だ。パッケージ版についても順次予約が始まる。

本作には通常版のほか、パッケージ版を中心とした豪華版2種類と、ダウンロード版限定のDigital Deluxe Editionが用意される。Nintendo Switch 2版では72時間のアーリーアクセス権が付属しないなど、プラットフォームによって商品内容に違いがあるため、予約前に条件を確認しておきたい。

■国内では通常版と3種類の豪華版を用意

通常版はパッケージ版とダウンロード版が用意され、希望小売価格は9,680円（税込）だ。Xbox Series X|S版とSteam版はダウンロード販売のみとなる。

パッケージ版を中心とした豪華版として、「TREASURE BOX」と「SPECIAL TREASURE BOX」も発売される。TREASURE BOXの希望小売価格は16,830円（税込）で、ゲームソフト、オフィシャルアートブック、オリジナルサウンドトラックCD、アンブレラマーカーが付属する。

SPECIAL TREASURE BOXの希望小売価格は27,830円（税込）。TREASURE BOXの内容に加え、ステンレスタンブラー、立体機動ワイヤー収納型巻き尺、立体機動装置をモチーフにした鞘柄マルチケースが同梱される。TREASURE BOXとSPECIAL TREASURE BOXは数量限定で、Xbox Series X|S版は発売されない。Steam版にはSteam CDキーが付属し、パッケージやディスクは含まれない。

ダウンロード版限定のDigital Deluxe Editionは12,980円（税込）。ゲーム本編、オフィシャルアートブックのデジタル版、キャラクター衣装＆キャラクターエディットパーツセット、オリジナル兵装パーツセット、スタートダッシュアイテムセットを収録する。

Digital Deluxe Editionと同じ追加コンテンツを収録し、ゲーム本編を含まないアップグレードパックも3,850円（税込）で販売される。通常版を購入した後で追加コンテンツが必要になった場合の選択肢となるが、Digital Deluxe Editionとの重複購入には注意が必要だ。

■Nintendo Switch 2版にアーリーアクセス権は付属しない

Digital Deluxe Editionをデジタルプレオーダーすると、発売72時間前からプレイできるアーリーアクセス権が特典として付属する。対象プラットフォームでは、通常発売日の12月10日に先駆けて12月7日からプレイできる。

ただし、Nintendo Switch 2版とDigital Deluxe Editionアップグレードパックには、72時間のアーリーアクセス権が含まれない。Nintendo Switch 2版のDigital Deluxe Editionを購入した場合も、ゲームを開始できるのは通常発売日の12月10日となる。

また、72時間のアーリーアクセス権はDigital Deluxe Editionそのものの恒常的な収録物ではなく、デジタルプレオーダー特典として案内されている。発売後にDigital Deluxe Editionを購入しても同じ権利が付属するとは限らないため、早期プレイを希望する場合は予約条件を確認する必要がある。

■予約特典と早期購入特典

ダウンロード版のデジタルプレオーダー特典として、主人公用のキャラクターエディットパーツ「自由の翼ピアス」が用意される。対象となるダウンロード版を予約購入することで入手できる。

早期購入特典は、主人公用のキャラクターエディットパーツ「自由の翼パーカー」だ。パッケージ版では初回生産分に付属し、ダウンロード版では2026年12月23日までに購入すると入手できる。

国内ではこのほか、販売店ごとのオリジナル特典も用意される。「自由の翼グローブ」や「自由の翼チョーカー」などは特定店舗の購入特典として案内されており、国内向けの独立したSteelbook Launch Editionに収録される商品ではない。希望する特典がある場合は、購入先ごとの条件を確認する必要がある。

また、『進撃の巨人2』または『進撃の巨人2 -Final Battle-』のセーブデータがあれば、セーブデータ連動特典を受け取れる。詳細は後日発表される予定で、プレイするゲーム機本体に対象のセーブデータが保存されている必要がある。

■物語の始まりからクライマックスまでを再構築

コーエーテクモゲームスは『進撃の巨人3』を、「進撃の巨人」の物語を最初から最後まで体験できるシリーズの集大成と位置づけている。プレイヤーはひとりの調査兵となり、エレン、ミカサ、アルミンたちとともに生きる歴史の当事者として、物語の始まりから終わりまでを追体験する。

本作では、過去のシリーズ作品で扱われた範囲も新たな体験として再構築される。さらに、「九つの巨人」との対決や新しい物語を加え、これまでのゲーム作品では描かれていなかったクライマックスまでを収録する。

立体機動アクションも前作から進化する。新アクションによって空中移動の自由度が高まり、多彩な行動でプレイヤーを翻弄する巨人との戦闘が展開される。アクションが苦手なプレイヤー向けに、操作を簡略化したカジュアル操作も用意される。

■自分だけの班で挑む「壁外調査」

新要素の「壁外調査」では、さまざまな能力や技能を持つ調査兵団員を勧誘し、自分だけの班を編成する。班員とともに巨人が生息する広大な壁外世界を調査し、兵站拠点の開拓や危険な巨人の討伐を進めながら、人類の活動領域を広げていく。

壁外調査には原作キャラクターも帯同し、プレイヤーの班を支援する。一方で、立体機動装置のガスや刃などの消耗品には限りがあり、班員の士気が低下すれば部隊が全滅する危険もある。探索を続けるか、安全を優先して帰還するかという判断もプレイヤーに委ねられる。

過去に発売された『進撃の巨人』『進撃の巨人2』『進撃の巨人2 -Final Battle-』の3作品は、2021年12月時点で世界累計出荷本数260万本を突破している。『進撃の巨人3』はPlayStation 5、Nintendo Switch 2、Xbox Series X|S、PC（Steam）向けに発売され、PlayStation 4や初代Nintendo Switch向けバージョンは発表されていない。

■MAPPA制作のオープニングアニメーションは後日実装

本作のオープニングアニメーションは、テレビアニメ「進撃の巨人」The Final Seasonを手がけたMAPPAが制作する。オープニングディレクターは、アニメシリーズでアクション作画監督、絵コンテ、原画を担当した今井有文氏が務める。

このオープニングアニメーションは発売時のゲーム本編には含まれず、発売後のアップデートで実装される予定だ。具体的な配信日は明らかにされていない。

対応言語は日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語。音声は日本語に対応する。Nintendo Switch 2版では、本体の言語設定にかかわらず、ゲーム内で使用する言語を切り替えられる。

■注目ポイントQ&A

●『進撃の巨人3』の発売日はいつですか？また、早期プレイは可能ですか？

『進撃の巨人3』は2026年12月10日にPlayStation 5、Nintendo Switch 2、Xbox Series X|S、PC（Steam）で発売されます。対象プラットフォームでDigital Deluxe Editionをデジタルプレオーダーすると、12月7日からプレイできる72時間のアーリーアクセス権が付属します。ただし、Nintendo Switch 2版とアップグレードパックにはアーリーアクセス権が含まれません。

●国内ではどのエディションが発売されますか？

通常版、TREASURE BOX、SPECIAL TREASURE BOX、ダウンロード版限定のDigital Deluxe Editionが発売されます。このほか、ゲーム本編を含まないDigital Deluxe Editionアップグレードパックも用意されます。国内ではSteelbook Launch Editionは商品ラインアップとして案内されていません。

●早期購入特典と予約特典の違いは何ですか？

「自由の翼ピアス」はダウンロード版のデジタルプレオーダー特典です。「自由の翼パーカー」は早期購入特典で、パッケージ版では初回生産分、ダウンロード版では2026年12月23日までの購入が対象となります。店舗ごとに別のオリジナル特典が付く場合もあります。

●『進撃の巨人3』は「The Final Season」を含む物語の完結までを描きますか？

はい。コーエーテクモゲームスは、本作について「進撃の巨人」の物語を最初から最後まで体験できるシリーズ集大成と説明しています。過去作で扱われた部分も新たな体験として再構築され、「九つの巨人」との対決や新しい物語を含めてクライマックスまで描かれます。

●MAPPA制作のオープニングアニメーションは発売時に見られますか？

発売時のゲーム本編には含まれません。MAPPAが制作し、今井有文氏がオープニングディレクターを務めるアニメーションは、発売後のアップデートで実装される予定です。具体的な配信日は発表されていません。

元記事: Attack on Titan 3 Locks Dec. 10 Launch: Editions, Early Access, and Switch 2 Caveats